La Aemet alerta de uno de los "peores días" de la ola de calor: hasta 37 grados en Ibiza y Formentera

Ibiza y Formentera afrontan este domingo otra jornada especialmente intensa dentro del actual episodio de ola de calor. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé máximas de hasta 37 grados en Ibiza y de 34 o 35 grados en Formentera, mientras que en el interior de Mallorca los termómetros podrían alcanzar los 39 grados. "Hoy nos espera otro de los peores días de esta ola de calor", advierte la Aemet.

En Ibiza, las temperaturas máximas registradas este domingo han llegado a los 36 grados en Sant Antoni, 35 en Sant Joan, 33 en Vila y 30 en el aeropuerto de Ibiza. En Formentera, la máxima ha sido de 31 grados. En lo que va de año, la temperatura más alta registrada había sido 35,5 grados en Sant Joan.

La madrugada también ha dejado valores elevados, aunque algo más contenidos que en jornadas anteriores. Según los datos de la Aemet, las mínimas han sido de 21 grados en el aeropuerto de Ibiza y en Vila, de 19 grados en Sant Antoni y de 18 grados en Sant Joan.

En alerta amarilla por altas temperaturas

La Aemet recuerda que Ibiza y Formentera permanecen este lunes y martes en alerta amarilla por altas temperaturas, con una previsión de hasta 37 grados. El aviso se mantiene activo entre las 12 y las 20 horas, la franja de mayor riesgo por calor.

La alerta amarilla continuará también este martes, en el mismo horario, aunque con una previsión ligeramente inferior: hasta 36 grados en las Pitiusas.