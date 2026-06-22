Ibiza envejece: la población jubilada crece un 34% en la última década

Ibiza tiene más población, pero también una estructura demográfica más envejecida. Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre población residente muestran que la isla ha pasado de 144.689 habitantes a 1 de julio de 2016 a 167.144 a 1 de abril de 2026. Es decir, 22.455 residentes más, lo que supone un crecimiento del 15,5% en prácticamente una década.

Sin embargo, el aumento no se reparte por igual entre todas las edades. Los grupos que más crecen son los de más edad. La población de 60 años o más ha pasado de 24.504 en 2016 a 32.875 personas este año. Son 8.371 residentes más, un incremento del 34,2%. Este grupo representa ya el 19,7% de la población de Ibiza, frente al 16,9% que suponía en 2016.

Si el foco se sitúa en los mayores de 65 años, los jubilados, la evolución confirma la misma tendencia. Ibiza contaba en 2016 con 17.482 residentes de 65 años o más. En abril de 2026, ya son 23.501. La diferencia es de 6.019 personas, un crecimiento del 34,4%. Su peso sobre el total de la población ha pasado del 12,1% al 14,1%.

Datos del INE / DI

El grupo que más aumenta en términos absolutos es el de 60 años y más, con 8.371 residentes adicionales. Le sigue la franja de 50 a 59 años, que pasa de 18.906 a 25.446 personas, con 6.540 más y un crecimiento del 34,6%. Es, de hecho, el mayor incremento porcentual entre los grupos de edad no solapados.

También crece con fuerza la población de 35 a 49 años, que continúa siendo la más numerosa de la isla. En 2016 sumaba 41.806 residentes y en 2026 alcanza los 47.069, lo que supone 5.263 personas más y un aumento del 12,6%. Aun así, su peso relativo baja ligeramente, del 28,9% al 28,2% del total.

Los menores de 10 años, el único grupo que pierde población

La franja de 10 a 19 años también registra un avance destacado. Pasa de 12.387 a 15.553 residentes, 3.166 más, lo que representa un 25,6% de incremento. En cambio, los menores de 10 años componen el único gran grupo que pierde población, tendencia de la que ya advirtió a principios de año el Institut d'Estadística de les Illes Balears (Ibestat). En 2016 había 14.337 niños de 0 a 9 años en Ibiza; en abril de 2026 son 13.331. La caída es de 1.006 menores, un descenso del 7%. Si se rebaja la edad al grupo de 0 a 4 años, el decrecimiento es mayor: un 13,3% menos con 6.105 menores en 2026 frente a los 7.047 de 2016, casi mil menos.

La población de 20 a 34 años, clave en una isla con fuerte atracción laboral, apenas varía. En 2016 había 32.749 residentes con esta franja de edad y en 2026 son 32.870. La diferencia es de solo 121 personas, un crecimiento del 0,4%. Su peso sobre el total cae de forma clara: del 22,6% al 19,7%, una cifra sin embargo muy cercana al grupo de los mayores de 60 años.