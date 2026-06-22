CCOO critica "el peor" convenio de hostelería de Baleares y su impacto en la calidad de vida de los trabajadores de Ibiza

"El turismo es el motor de las Baleares y eso tiene que repercutir en la calidad de vida de los trabajadores", considera Carmen María Carmona, secretaria general de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO) este lunes en rueda de prensa. CCOO no firmó este convenio en el 2025 por considerarlo "el peor convenio de hostelería de la historia de las Baleares", como reiteran las representantes sindicales.

"Hemos creado una guía del convenio colectivo para que la gente sepa las características de este convenio, en el que explicamos los once artículos más complejos que muestran las condiciones de trabajo de los empleados de hostelería", comenta Carmona. "Tratamos los artículos más importantes, sobre todo los que repercuten en la salud laboral: por ejemplo, antes siempre había dos días de descanso a la semana, ahora se trabajará en julio y agosto seis días seguidos y se descansará más adelante cuando no haya trabajo", ejemplifica Carmona: "Llegas a agosto y ya no puedes más".

Artículos modificados

"Antes el complemento de descanso, los tres días de descanso por baja médica, era la primera baja del año natural. Ahora lo han modificado para que sea una única vez cada doce meses", explica Carmona: "¿Qué va a pasar? Que mucha gente va a trabajar para que no le quiten los tres días". Así, afirma que aunque el salario haya subido un 13,5%: "Si se dieran estas condiciones ya no serviría de nada".

"Otro de los puntos claves que se modifican es el calendario laboral: ahora la empresa tiene la posibilidad de modificar su calendario laboral con la 'suficiente' antelación", recalca Carmona. Consuelo López, secretaria general de CCOO de las Pitiusas ironiza: "¿Qué es 'suficiente' antelación? ¿Dos minutos? Sin especificar no tenemos nada".

Además, el convenio ahora incluye artículos de contratación eventual "que ya no existían": "En situaciones como eventos, bodas, comuniones, diferentes eventos que ocurren en un hotel, ahora pueden llamar a un eventual para que lo cubra. No tienen que llamar al fijo discontinuo para que venga en noviembre a trabajar, sino a quien quieran", lamenta Carmona.

La vuelta al hotel

Otro asunto es el de los llamamientos para la temporada. "Los llamamientos antes eran de siete días, te llamaban y tenías que decir en ese período si venías o no", cuenta Carmona: "Ahora ha mejorado, son 10 días, pero si no contestas en las primeras 72 horas ya no te tienen que coger".

López comenta que este mismo caso le ocurrió a una delegada sindical hace no tanto: "Ella viene de fuera, estaba en su país de origen y la avisaron para volver al hotel. Al tercer día le mandaron un correo diciéndole que o contestaba o se quedaba sin el puesto de trabajo. Esa es la realidad de hoy en día".

El problema del alojamiento

Algo recurrente con lo que se han encontrado las sindicalistas es que hay hoteles y establecimientos que antaño ofrecían alojamiento y ahora han dejado de hacerlo. "Si un trabajador, fijo-discontinuo, ha venido siempre en verano y se ha quedado en una habitación, que ahora no se la ofrezcan y le hagan renunciar a su plaza...", denuncia Carmona: "Este tipo de 'pluses', si no se enmarcan en las negociaciones y se incluyen en el convenio colectivo se deja a la 'buena fe' de los empresarios y hace que un trabajador pierda su trabajo".

Estos sucesos son más devastadores ante la crisis habitacional que se da en las islas, en especial en Ibiza y Formentera: "Aquí si ofrecen alojamiento es en habitaciones con otros tres más, sin aire ni ventilación", denuncia López. Además, afirman que la Patronal no ha cedido en ningún momento a otorgar un plus de insularidad a los isleños.