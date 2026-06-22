Ibiza amplía su red ciclista con casi seis kilómetros de carril para conectar núcleos urbanos

El Consell de Ibiza continúa con la ampliación de la red ciclista insular mediante tres nuevos proyectos que añadirán cerca de seis kilómetros de itinerarios seguros para ciclistas y peatones en distintos puntos de la isla. Estas actuaciones responden a demandas históricas de vecinos, centros educativos y usuarios de la bicicleta, además de mejorar la conexión entre núcleos urbanos, equipamientos públicos y zonas residenciales.

El conseller de Gestión del Territorio, Infraestructuras Viarias, Ordenación Turística y Lucha contra el Intrusismo, Mariano Juan, subrayó que estos proyectos representan un nuevo avance en la estrategia del Consell para impulsar una movilidad más segura, sostenible y adaptada a las necesidades de la ciudadanía.

“Construimos una red ciclista cada vez más completa y conectada, que facilita los desplazamientos cotidianos en bicicleta y atiende reivindicaciones que vecinos, asociaciones y comunidades educativas nos han trasladado durante años”, afirmó Juan.

Las tres actuaciones suman una inversión cercana a los 10 millones de euros y permitirán incorporar 5,8 kilómetros de nuevos itinerarios para ciclistas y peatones. El departamento ya prepara los trámites necesarios para licitar los proyectos lo antes posible e iniciar las obras en el menor plazo.

Conexión entre Ca na Negreta, Puig d’en Valls y Jesús

El primero de los proyectos contempla la construcción de un vial ciclista de 2.645 metros entre Ca na Negreta y Puig d’en Valls, con conexión al paso inferior hacia Jesús. La actuación enlazará varios carriles bici ya existentes en la zona y conectará la carretera de Sant Miquel, la travesía de Jesús y la carretera de Puig d’en Valls.

Usuarios de la bicicleta y diferentes colectivos reclaman desde hace años esta conexión para disponer de una red ciclista continua y conectada en este entorno.

El proyecto cuenta con un presupuesto base de licitación de 2.025.025 euros y ya dispone de aprobación definitiva.

Más seguridad en los accesos a los centros educativos y deportivos de Can Coix

El segundo proyecto prevé la construcción de una red de vías ciclistas de 1.890 metros en la carretera EI-651, entre la EI-600 y el cruce con la carretera de Cala Salada.

La actuación mejorará la conexión con importantes equipamientos educativos y deportivos de Sant Antoni, entre ellos el IES Quartó de Portmany, los colegios Can Coix y Guillem de Montgrí, la escoleta de Can Coix, así como el complejo deportivo, la piscina y el velódromo municipal.

La comunidad educativa, los vecinos y el Ayuntamiento de Sant Antoni habían solicitado de forma reiterada itinerarios seguros para los desplazamientos diarios de alumnos y familias.

El proyecto dispone de aprobación definitiva y cuenta con un presupuesto base de licitación de 5.358.345 euros.

Can Bonet y Can Guillamó ganarán espacios para peatones y ciclistas

La tercera actuación corresponde al proyecto de mejora de la seguridad en la carretera EI-600 a su paso por los barrios de Can Bonet y Can Guillamó. La iniciativa se encuentra pendiente de aprobación definitiva.

Aunque el proyecto no incluye un carril bici convencional, sí incorpora 1.261 metros de nuevos espacios para peatones y ciclistas mediante aceras ampliadas, zonas compartidas y tramos segregados. Estas mejoras darán continuidad a los itinerarios existentes y reforzarán la conexión entre Can Tomàs, Can Bonet, Can Guillamó, ses Païsses y el núcleo urbano de Sant Antoni.

La intervención transformará este tramo en una vía más segura y accesible, reducirá la velocidad del tráfico y favorecerá los desplazamientos a pie y en bicicleta en una zona donde los vecinos reclaman mejoras en movilidad y seguridad vial desde hace años.

La inversión prevista asciende a 2.470.937 euros.

Una red ciclista cada vez más extensa

Mariano Juan recordó que estos proyectos forman parte de la estrategia del Consell para ampliar y conectar la red ciclista de Ibiza, facilitar alternativas de movilidad más sostenibles y reforzar la seguridad de peatones y ciclistas.

“Cada nuevo tramo conecta barrios, centros educativos, instalaciones deportivas y núcleos urbanos, y ofrece a la ciudadanía una alternativa real al vehículo privado para muchos desplazamientos cotidianos”, concluyó el conseller.

En la presentación de los proyectos también participaron Antonia Picó, segunda teniente de alcalde de Santa Eulària y concejala de Movilidad, y Neus Mateu, primera teniente de alcalde de Sant Antoni.

Picó destacó la importancia de la colaboración institucional para desarrollar iniciativas que permitan ofrecer nuevas formas de desplazamiento por la isla, especialmente en trayectos cortos. Por su parte, Mateu valoró la oportunidad que representan estos proyectos, en especial el de Can Bonet y Can Guillamó, para mejorar la seguridad y la conectividad entre núcleos de población de Sant Antoni.

Mariano Juan agradeció además las aportaciones de A Vila en Bici e Ibiza Preservation. Según explicó, sus propuestas han contribuido al diseño de carriles bici más funcionales y mejor conectados con las distintas realidades de movilidad de la isla.