El navegante fenicio Amílcar vuelve a casa con dos encuentros literarios en Ibiza

La novela histórica 'Amílcar. El gran navegante fenicio', del escritor ibicenco Juan Bonet Cardona y publicada por Melqart Editorial, regresa estos días a Ibiza con dos encuentros literarios. La obra, que suma cuatro ediciones en apenas dos años, ha recorrido distintos territorios mediterráneos y se ha consolidado entre los lectores como "una propuesta que combina rigor histórico y pulso narrativo", apuntan desde la editorial.

El regreso de Amílcar a Ibiza tiene algo de viaje de vuelta. Como el propio personaje que da título a la novela, la obra "ha ido navegando de puerto en puerto, sumando presentaciones, conversaciones y recomendaciones de lectores". Su trayectoria se ha convertido en "una pequeña odisea mediterránea, marcada por el interés que despiertan las culturas antiguas, las rutas fenicias y la capacidad de la literatura para devolver vida narrativa a figuras históricas que siguen conversando con el presente".

De la historia de Amílcar y las guerras púnicas

Bonet Cardona reconstruye en esta novela la figura de Amílcar, un navegante fenicio, desde una mirada que "combina rigor documental y literario". El autor, añaden desde la editorial, "convierte en un espacio vivo, cargado de memoria, comercios, viajes, mitos, guerras púnicas y encuentros entre culturas. En sus páginas, la historia se abre paso a través de una narración accesible, luminosa y profundamente relacionada al imaginario marítimo".

Las islas, las rutas comerciales, los puertos y las culturas fenicias forman parte de "un mapa que sigue resonando en el presente, especialmente en un lugar como Ibiza, donde la huella púnica y fenicia forma parte de la identidad histórica de la isla".

El primer encuentro

El primer encuentro tendrá lugar el sábado 27 de junio, a las 20 horas, en los porxos de la iglesia de Sant Joan. La cita propone un formato cercano, "precisamente con la vida comunitaria del pueblo". Bajo los porxos, Bonet Cardona "conversará con los lectores sobre el origen de la novela, el proceso de escritura y el viaje literario de Amílcar". También se abordarán las rutas fenicias y "las rutas interiores que todo escritor recorre para levantar una obra de largo aliento", remarcan desde Melqart Editorial.

El acto contará con la participación de Ramon Mayol, editor de Melqart Editorial. Su presencia, apuntan, "permitirá acercar al público el recorrido de una obra que ha crecido de manera constante, sostenida por el boca a boca, la complicidad de los lectores y el cuidado de una editorial que ha acompañado el libro desde su publicación".

Segunda presentación

La segunda presentación se celebrará el martes 30 de junio, a las 20 horas, en el Centro Polivalente de Sant Mateo. En esta nueva cita, el autor "profundizará en el proceso de documentación que sostiene la novela, en la construcción del personaje histórico y en la vigencia contemporánea de las culturas mediterráneas". "El encuentro refuerza", añaden, "el papel de Sant Mateo como uno de los puntos de referencia cultural de la Ibiza rural.

Las dos citas en Sant Joan y Sant Mateo permiten que 'Amílcar. El gran navegante fenicio' vuelva a encontrarse con el público ibicenco desde un lugar especialmente significativo: la isla de origen de su autor.

Con cuatro ediciones en dos años, la novela de Juan Bonet Cardona ha demostrado que la literatura histórica "puede ser rigurosa sin renunciar a la emoción narrativa". También, valoran desde la editorial, "que un personaje del mundo antiguo puede interpelar a los lectores actuales cuando se escribe desde la curiosidad, el conocimiento y la voluntad de tender puentes entre épocas".