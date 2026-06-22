Arte
Arte en Ibiza: Amalie Jakobsen pone en órbita Vara de Rey
CAN Art Ibiza 2026 lleva al corazón de la ciudad 'Sky Blue', una escultura monumental de la artista danesa inspirada en fenómenos astronómicos
CAN Art Ibiza 2026 vuelve a sacar el arte contemporáneo a la calle y lo instala en uno de los lugares más transitados de Vila. En el paseo de Vara de Rey ya se puede disfrutar de 'Sky Blue', una escultura monumental de la artista danesa Amalie Jakobsen, una intervención que forma parte del Programa de Arte Público de la feria y que invita a mirar el espacio urbano desde otra perspectiva.
Amalie Jakobsen (Grenaa, Dinamarca, 1989) explora en su trabajo conceptos como el movimiento, el espacio, el equilibrio y las relaciones entre formas. Sus esculturas parten a menudo de referencias científicas o astronómicas, que la artista convierte en estructuras dinámicas y precisas, capaces de transmitir al mismo tiempo solidez y ligereza. En sus obras, la geometría no aparece como una forma cerrada, sino como una manera de pensar el espacio y de activar la relación entre la pieza, el lugar y el espectador.
La obra se presenta en el marco de la quinta edición de CAN Art Fair Ibiza, una cita que se ha consolidado como uno de los grandes encuentros internacionales del arte contemporáneo en la isla. Más allá del recinto ferial del (Fecoev), donde la feria reúne a galerías, artistas y coleccionistas, CAN extiende su programación por distintos espacios de Ibiza con el objetivo de acercar la creación actual a vecinos y visitantes.
Una estructura que parece flotar en el aire
En ese contexto se inscribe 'Sky Blue', una pieza concebida para ser recorrida y experimentada desde diferentes puntos de vista. La escultura forma parte de la serie 'Osculating Orbits', inspirada en fenómenos astronómicos en los que dos órbitas se aproximan sin llegar a cruzarse. Esa tensión entre cercanía y distancia, entre movimiento y suspensión, se transforma en una estructura geométrica de apariencia ligera que parece flotar en el aire.
La intervención de Jakobsen incorpora la luz, el vacío y el entorno como elementos esenciales de la obra. Su presencia en Vara de Rey no solo modifica temporalmente el paisaje del paseo, sino que establece un diálogo con el ritmo cotidiano de la ciudad: los peatones, las fachadas, los árboles, la amplitud del espacio público y la mirada cambiante de quienes se acercan a observarla.
La instalación, realizada en colaboración con Future Gallery, forma parte del Programa de Arte Público de CAN Art Fair Ibiza 2026, que este año celebra su quinta aniversario. Dentro de esta misma línea de intervenciones se presentó recientemente 'Hashtag', de Stefan Brüggemann, en sa Punta des Molí de Sant Antoni, y en los próximos días se dará a conocer una tercera propuesta.
Con 'Sky Blue', CAN Art Ibiza refuerza su apuesta por llevar el arte fuera de los espacios expositivos tradicionales y hacerlo accesible en plena calle. La escultura de Amalie Jakobsen convierte Vara de Rey en un punto de encuentro entre arte, ciencia y ciudad, y suma una nueva parada al mapa cultural que la feria despliega estos días en la isla.
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