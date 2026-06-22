Ibiza abre el plazo de inscripción de las Escoletes de Verano 2026

El Ayuntamiento de Ibiza, a través de la concejalía de Infancia, ha abierto este lunes el plazo de inscripción para optar a las plazas vacantes de las Escoletes de Verano, un servicio destinado a facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral durante los meses de verano. Las Escoletes de Verano se desarrollarán del 1 de julio al 31 de agosto en las escoletes municipales de Vila y Can Cantó. Están dirigidas a niños y niñas nacidos en los años 2023, 2024 y 2025.

El horario será de lunes a viernes, de 9 a 13 horas, con posibilidad de utilizar servicios complementarios como la escuela matinera, desde las 7.30 horas, y el comedor, hasta las 15.30 horas.

Una vez finalizado el periodo de confirmación de asistencia de las familias usuarias de las escoletes, el Ayuntamiento pone ahora a disposición de las familias del municipio las plazas que han quedado vacantes para ambos meses.

Plazo de inscripción

El plazo de inscripción estará abierto del 22 al 24 de junio, ambos incluidos, y el trámite deberá realizarse a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Eivissa. La lista de admitidos se publicará el 26 de junio y la formalización de las matrículas se llevará a cabo el 29 de junio en los propios centros.

Para acceder a estas plazas será requisito imprescindible que ambos progenitores o tutores legales estén trabajando. Tendrán preferencia los niños y niñas empadronados en el municipio de Eivissa, seguidos de los menores escolarizados en el municipio y, posteriormente, el resto de solicitudes, siempre en función de la disponibilidad de plazas.

Además, con el objetivo de favorecer la conciliación familiar, se tendrá especialmente en cuenta a las familias que ya tengan hijos o hijas escolarizados en el mismo centro.

Tarifas de la 'escoleta' de verano

Las tarifas se mantienen en 170 euros mensuales para la asistencia al centro, con servicios complementarios opcionales de comedor, matinera y tardana. Asimismo, continúan vigentes las reducciones previstas para familias numerosas, monoparentales y otras situaciones recogidas en la normativa municipal.

La concejala de Infancia, Sara Barbado, ha señalado que el Ayuntamiento sigue trabajando "para ofrecer recursos que ayuden a las familias durante los meses de verano, facilitando la conciliación y garantizando que las plazas disponibles lleguen a quienes más las necesitan". Toda la información relativa a las plazas ofertadas, requisitos, documentación y proceso de inscripción puede consultarse en la página web y en la sede electrónica del Ayuntamiento de Ibiza.