"Sin hotel y sin dormir". Así es pasar 24 horas de fiesta en Ibiza

Un usuario de TikTok ha compartido un vídeo que resume una forma muy concreta de vivir Ibiza: aterrizar, salir de fiesta y volver sin apenas haber descansado. Bajo el mensaje 'Reserva ese vuelo!!', la publicación propone un plan exprés de 24 horas en la isla centrado por completo en la cultura clubber, las grandes discotecas y las sesiones de dj internacionales.

El vídeo, planteado como una guía para quienes quieren viajar solo un día a Ibiza, ha llamado la atención por su lema: 'No hotel. No sleep. Just a party'. Es decir: sin hotel, sin dormir y con la fiesta como único objetivo del viaje.

La propuesta arranca con una llegada temprana a la isla para aprovechar al máximo el día. El usuario recomienda viajar ligero, dejar el equipaje en una consigna o en "un espacio de uso diario" y organizar desde el principio los puntos clave de la jornada: entradas, horarios, transporte y reservas para las discotecas.

La primera parte del plan pasa por calentar motores durante la tarde en un beach club, una piscina con música o algún local con ambiente previo a la noche. La idea es mantener el ritmo sin llegar agotado al momento principal: la madrugada ibicenca.

Ya por la noche, el vídeo sitúa el foco en las grandes salas de la isla y en nombres como David Guetta, uno de los reclamos habituales de la temporada musical de Ibiza. También menciona UNVRS como una de las paradas clave para quienes buscan una experiencia de fiesta intensiva.

La recomendación sobre las entradas

El plan viral insiste en llegar con las entradas compradas, revisar los horarios oficiales y evitar improvisar en el último momento, especialmente en noches con djs internacionales. En Ibiza, las sesiones más esperadas suelen concentrar colas, precios altos y mucha demanda, por lo que la organización se convierte casi en parte del viaje.

La noche continúa entre sets de grandes artistas, pistas llenas y la posibilidad de enlazar con afterparties o aguantar hasta el cierre. Eso sí, el propio formato de este tipo de escapadas exige cierta planificación: hidratarse, comer bien, tener localizado el transporte de vuelta y conservar la documentación, el dinero y el móvil en un lugar seguro.

El vídeo ha conectado con muchos usuarios porque convierte en itinerario una fantasía muy asociada a Ibiza: volar a la isla por unas pocas horas, vivir una noche intensa y regresar al día siguiente con la sensación de haber exprimido el viaje al máximo.

Aunque no es un plan apto para todos, la publicación deja claro el tipo de escapada que propone: una Ibiza sin pausas, pensada para quienes quieren que cada minuto cuente y que el viaje gire alrededor de la música, las discotecas y los grandes nombres de la electrónica.