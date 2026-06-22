Ibiza honra a 50 médicos históricos y al sacrificio de sus familias

"Fue una idea que surgió en una reunión de varios miembros en el Colegio de Médicos", explica el doctor jubilado y vocal senior del Colegio de Médicos, Eladio Merino: "El doctor José María Tugués planteó que sería interesante homenajear a aquellos médicos que han ejercido en las Pitiusas, a la evolución tan espectacular que ha tenido la asistencia sanitaria a lo largo de algo más de medio siglo y a las familias de los médicos".

Así, en el homenaje 'A aquellos médicos que ya no están entre nosotros y a sus familias' del Colegio de Médicos de las Islas Baleares que se celebra este martes a las 19.30 horas en el Centro Cultural de Jesús, tanto Merino como Tugués harán una pequeña presentación de la trayectoria de los médicos que han podido investigar: "Durante ocho meses hemos buscado los médicos que habían muerto desde los años 50 hasta hace poco y hemos recogido a medio centenar de profesionales", afirma Tugués.

Algunos médicos homenajeados

"Hay médicos que han sido muy conocidos porque en su época eran pioneros", explica Merino. Uno de los más míticos es el doctor José Costa Pepet: "Nació a finales del siglo XIX, ejerció hasta casi la mitad del siglo XX y, en ese momento, eran profesionales que tenían un fonendoscopio, sus manos, su vista y poco más como posibilidades de estudio y de tratamiento". Otros casos que muestran son "médicos que han estado muchos años ejerciendo su labor en algunos pueblos", comenta el doctor Merino: "Por ejemplo, los casos del doctor Salvador Camacho en Santa Eulària, el doctor Rebollo en Sant Josep o el doctor Rodríguez Vidal en Sant Antoni, además de médicos de Formentera que durante muchos años fueron también pioneros en atención médica".

Tugués también destaca a algunos de los profesionales de los años 50, "como Pepet o el doctor Pujolet". Además, hubo "personajes muy carismáticos como podrían ser Labarta, Vilás, Marí Calbet...", lista el internista jubilado. "En los últimos años, también nos han abandonado algunos como hace un par de meses, con 49 años, Esperanza Méndez, directora del Servicio de Admisión de Can Misses", destaca Tugués.

Las familias "fundamentales"

"La familia siempre ha supuesto un puntal imprescindible para que el médico ejerciera su profesión con horas agotadoras, jornadas intensísimas, guardias larguísimas. Si no tiene una familia que soporte todo eso, está claro que el médico no trabajaría tanto ni estaría tan ausente de la casa", asegura Merino. "Estos días contactamos con las familias de los médicos que homenajeamos y vendrán unos dos miembros por médico", calcula.

El doctor José Costa 'Pepet' / Colegio de Médicos de Ibiza y Formentera

"Las familias también han sufrido, sobre todo en su momento cuando los médicos han tenido que hacer muchas guardias, la mujer y las familias se quedaban en casa", comenta Tugués: "Por eso en la actualidad los médicos están reivindicando unas condiciones de trabajo mejores que las que teníamos hasta ahora". Y defiende: "Que la profesión médica, sobre todo en la medicina pública, no sea una esclavitud".

Ser médico en el siglo XX

"Aquí en los años 50 y 60 había unos 40 colegiados entre Ibiza y Formentera: ahora hay unos 800", explica Tugués. "Ha habido un cambio espectacular, aunque lógicamente también ha cambiado la población y la situación, antes éramos muy pocos y casi sin recursos: analítica básica, radiología mínima y poco más", rememora Merino, recordando sus inicios en 1969.

En aquellos años también tenían guardias diferentes a las de la actualidad: "Nuestras guardias empezaban el día 1 de enero a las doce de la noche y acababan el día 31 de diciembre a las once. Teníamos 24 horas de guardia porque teníamos un servicio permanente". Así, "en el año 74-75, cuando ya se hizo el Ambulatorio, se empezaron a estructurar guardias y teníamos un servicio hasta la mañana, desde las cinco de la tarde", pero con anterioridad, "te sacaban de la cama, del cine, de la sala de fiestas, de la playa, donde estuvieras: iban a por ti, te localizaban para que hicieras el trabajo". Eso ocurría "todo un mes entero, un mes detrás de otro, menos el tiempo que nosotros dábamos de vacaciones", recuerda Merino.

"A lo mejor te llamaban tres veces durante la noche y a las ocho y media tenías que estar a pie del cañón atendiendo a 60 ó 70 pacientes que te estaban esperando, no tenías ni tiempo para dormir. Y luego seguir haciendo domicilio: yo llegaba a tener 28 domicilios en un día, por ejemplo, y ver 130 niños en una consulta en la época de la epidemia del sarampión", sigue el pediatra jubilado.

Qué reivindican aún hoy día

"Para dar un mejor servicio, creo que uno de los problemas importantes a solucionar es conseguir una estabilidad de las plantillas. Los médicos vienen contratados y a la que pueden se van porque aquí hay un problema con la vivienda y con el precio de la vida", mantiene Merino: "Esto dificulta mucho tener las plantillas completas, que sería lo ideal, sobre todo en algunos servicios más sensibles, como puede ser el de Oncología".

"Hay una lucha, una discrepancia entre la administración y los sindicatos médicos y, lamentablemente, el pato lo van a pagar los pacientes, porque al fin y al cabo son los que dejan de ser atendidos cuando hay huelga", lamenta el doctor: "Pero estamos en esta situación, hay que evitar las guardias excesivamente largas y mal pagadas, situaciones laborales precarias por falta de personal, plazas sin cubrir... Hay mucho por hacer y mucho por reivindicar", sostiene Merino.

El doctor José Coll. / Colegio de Médicos de Ibiza y Formentera

"Las guardias se han de hacer igualmente, sin guardias los enfermos que lleguen de urgencia o que están ingresados no serían controlados, pero claro, las guardias deberían implicar unas compensaciones horarias", considera Tugués, que en la actualidad no se dan: "No puede ser que tú entres a las 8 de la mañana al hospital, como hacía yo, y que a las 8 de la mañana del día siguiente, como no había médicos, tenías que quedarte a trabajar en el turno de trabajo hasta las tres de la tarde". Por este motivo y otros tantos cree que "el 99% de los médicos de toda España están en pie de guerra contra las normas del Ministerio de Sanidad".

El acto en sí

Finalmente, resumen el acto de la siguiente manera: "Primero, introducirá el acto el doctor Carlos Rodríguez Ribas, el actual presidente de la sede del Colegio de Médicos de Ibiza y Formentera", comenta Tugués. Después, los ponentes expondrán "una fotografía, la fecha de nacimiento y defunción, dónde cursaron sus estudios de medicina y un pequeño resumen de la trayectoria profesional", adelanta Merino.

"Al ser 50 diapositivas solo les podemos dedicar un minuto o un minuto y medio", lamenta Tugués: "Cuando ya tengamos 25 diapositivas presentadas intervendrá el presidente del Colegio de Médicos de Baleares el doctor Carles Recasens Laguarda". Después de la presentación, también se abrirá un turno de palabra para los familiares allí presentes. "Para cerrar intevendrán el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, y la alcaldesa de Santa Eulària, Carmen Ferrer", termina Tugués.