Harlys Becerra presenta su universo matérico en Ibiza: posidonia, corchos, tierra y café con ‘Gravity’

El artista Harlys Becerra inauguró el pasado viernes su nueva exposición, ‘Gravity’, en el hotel ME Ibiza, en Santa Eulària. Con esta muestra, el creador consolida una colaboración que alcanza ya su quinto año consecutivo y que se ha convertido en "una de las propuestas artísticas más reconocibles de la temporada cultural en la isla", según un comunicado.

La vernissage reunió a clientes del hotel, residentes, empresarios, profesionales del sector turístico y amantes del arte, que pudieron descubrir la nueva colección del artista en los distintos espacios expositivos del establecimiento. La velada comenzó con una presentación a cargo del propio Becerra, quien compartió con los asistentes el concepto y la inspiración de ‘Gravity’, una exposición que "reflexiona sobre las fuerzas visibles e invisibles que condicionan la vida, las decisiones y la relación del ser humano con su entorno", destaca la nota.

Nacido en Cuba, Harlys Becerra descubrió el arte desde muy temprana edad gracias a la influencia de su padre, profesor y académico, quien le acercó al mundo artístico durante su infancia. Años más tarde, su trayectoria vital le llevó a vivir entre Londres y España, donde continuó desarrollando una práctica multidisciplinar marcada por la memoria, la libertad y la experiencia personal.

Una de las obras de Harlys Becerra, expuestas en ME Ibiza. / Harlys Becerra

Su obra: el expresionismo contemporáneo

Actualmente afincado entre Ibiza y Formentera, su obra se sitúa dentro del expresionismo contemporáneo y utiliza la materia como lenguaje para explorar conceptos como la transformación, la imaginación y la condición humana.

Su práctica artística combina pintura, escultura, simbolismo, perspectiva y materismo, incorporando materiales orgánicos y reciclados que forman parte esencial de su discurso creativo. Posidonia oceánica, tierra, café, algodón, corchos, madera recuperada, vidrio, televisores y otros objetos encontrados se transforman en elementos cargados de significado, donde cada material aporta su propia historia y memoria al conjunto de la obra.

A través de composiciones arquitectónicas, figuras simbólicas, esculturas y piezas de gran carga matérica, el trabajo de Becerra "mantiene una constante búsqueda de transformación e invita al espectador a reflexionar sobre su propia relación con el tiempo, la naturaleza y el cambio", destaca el comunicado.

Paralelamente a su trabajo pictórico, el artista ha desarrollado 'Lignigami', un lenguaje escultórico propio que traslada la filosofía del origami a la madera maciza. "Esta propuesta mezcla geometría, arquitectura y equilibrio para explorar conceptos como la libertad, la perspectiva y las fuerzas invisibles que sostienen la existencia", añade la nota. La exposición ‘Gravity’ podrá visitarse durante toda la temporada en ME Ibiza.