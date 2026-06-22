Los fuegos artificiales de las fiestas de Sant Antoni costarán el doble que los de San Fermín

El Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany ha sacado a licitación el contrato para la realización del castillo de fuegos artificiales de las fiestas de Sant Bartomeu de los años 2026 y 2027, con posibilidad de prorrogarlo también a 2028, por un presupuesto total de 203.280 euros.

Según el pliego de cláusulas administrativas, el contrato tiene un presupuesto base anual de 67.760 euros. La duración inicial será de dos años, con un presupuesto de licitación de 135.520 euros, aunque el Consistorio podrá prorrogarlo un año más por otros 67.760 euros. El contrato incluye el suministro y los servicios de pirotecnia, el transporte del material, su almacenaje, el montaje, la instalación, el disparo, la retirada y la limpieza de la zona de fuego.

El pliego justifica la contratación por la importancia de los fuegos artificiales dentro de las fiestas patronales de Sant Bartomeu, al considerar que la pirotecnia ocupa "un lugar fundamental como expresión tradicional del fin de fiesta y albergar en nuestro municipio un ambiente popular y de ocio". El presupuesto de ejecución material asciende a 56.000 euros por año. De esa cantidad, 35.840 euros corresponden a materiales y 20.160 euros a montaje, instalación y logística. A estos importes se suman costes indirectos, gastos generales, beneficio industrial e IVA, hasta alcanzar los 67.760 euros anuales.

Las empresas interesadas deberán acreditar solvencia económica y técnica, disponer de personal experto y contar con vehículos adecuados para el transporte de artificios pirotécnicos. Además, el pliego exige que puedan acreditar un depósito o instalación equivalente en la isla de Ibiza para almacenar el material desde su llegada hasta el inicio del montaje del espectáculo. El plazo de presentación de ofertas estará abierto hasta las 14.30 horas del 26 de junio.

Las cifras de San Fermín

Como referencia, el coste previsto para cada castillo de fuegos de Sant Bartomeu supera ampliamente al gasto previsto en las fiestas más multitudinarias de España. Se trata de las fiestas de San Fermín, en Pamplona, donde cada mes de julio se celebra un concurso internacional de fuegos artificiales. En este certamen, cada colección pirotécnica cuenta con un pago base de 22.566 para cada una de las nueve noches del concurso.

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De esta forma, el castillo de fuegos de Sant Bartomeu triplica el pago base previsto para una noche en San Fermín. Incluso si se tiene en cuenta el coste global del concurso pamplonés, que con premios y gastos logísticos se sitúa en torno a los 250.000 euros para nueve noches seguidas de fuegos artificiales, la media por jornada ronda los 27.700 euros, menos de la mitad de lo previsto en Sant Antoni.