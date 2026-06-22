Formentera retira diez pateras abandonadas y denuncia el colapso de su área de residuos

El Consell de Formentera ha retirado durante los últimos días diez embarcaciones utilizadas en llegadas de migración irregular que permanecían abandonadas en distintos puntos de la costa de la isla. La actuación, coordinada por el Área de Medio Ambiente, forma parte de las tareas de limpieza y recuperación de espacios naturales afectados por este fenómeno.

La intervención más destacada se ha llevado a cabo en la zona de s’Estufador, donde los equipos han retirado siete embarcaciones que conservaban gran parte de su estructura, aunque presentaban daños o carecían de algunas piezas. Los operarios también han ejecutado una primera limpieza de restos dispersos en este entorno natural.

Según ha explicado la institución insular, estos residuos proceden principalmente de pateras que el oleaje ha fragmentado con el paso del tiempo. Los restos incluyen fragmentos de fibra y otros materiales repartidos por la costa. El Consell prevé una segunda actuación de limpieza en los próximos días para completar la retirada de los residuos que todavía permanecen en la zona.

Retirada de pateras en Formentera. / Consell de Formentera

Además, los equipos han retirado dos embarcaciones en el Caló des Mort y otra localizada en el Pas d’en Adolf, en la zona des Trucadors.

Las operaciones se han desarrollado por vía marítima. Las embarcaciones localizadas en la costa de Migjorn han sido remolcadas hasta la playa des Copinar, donde los operarios han utilizado la rampa existente para extraerlas del agua.

El Consell ha ejecutado los trabajos con medios propios y con el apoyo de la empresa náutica Formentera Divers mediante un contrato específico para este tipo de actuaciones.

Tres embarcaciones siguen pendientes de retirada

Actualmente, tres embarcaciones continúan en el litoral a la espera de su retirada. Una se encuentra en el Racó del Vellmarí, otra en una zona de difícil acceso entre es Ram y s’Estufador, y la tercera entre sa Cala y es Racó de sa Palmera.

Las tres embarcaciones permanecen enteras sobre las rocas, una circunstancia que ha evitado su fragmentación por efecto del mar.

El área de residuos alcanza el límite de su capacidad

Tras su retirada, las embarcaciones se trasladan al Área de Gestión de Residuos des Cap. En estas instalaciones ya se acumulan 112 embarcaciones vinculadas a la migración irregular, una cifra que sitúa el complejo al límite de su capacidad operativa.

El Consell ha advertido de que esta situación genera una fuerte presión sobre un espacio especialmente sensible desde el punto de vista ambiental. Por este motivo, la institución ha reiterado su reclamación a la Delegación del Gobierno en Baleares para que asuma la retirada, el transporte y la destrucción de estas embarcaciones desde el momento de su llegada a la costa.

La administración insular considera que la gestión de estos residuos deriva directamente de un fenómeno migratorio que supera las competencias y la capacidad de una administración local como la de Formentera.

Retirada una patera en Formentera / Consell de Formentera

A esta situación se suma el coste económico asociado a la retirada, el almacenamiento y el tratamiento de las embarcaciones. El Consell sostiene que debe destinar recursos humanos y económicos propios a una problemática que aumenta cada año.

La institución también ha alertado del impacto ambiental que provoca la acumulación de pateras en la zona de residuos. Según señala, esta circunstancia incrementa la presión sobre unas instalaciones ya saturadas y sobre un entorno de gran valor ecológico.

Mientras prosiguen las labores para retirar las tres embarcaciones que permanecen en la costa, el Consell insiste en la necesidad de que las administraciones competentes asuman la gestión integral de esta problemática desde el momento en que las embarcaciones alcanzan el litoral de la isla. El objetivo pasa por reducir la presión económica y ambiental que soporta Formentera y garantizar una respuesta más ágil y eficaz ante un fenómeno que mantiene una tendencia al alza.