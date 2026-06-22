Felip Cirer presenta en Mallorca el libro ‘Arrelats a les Illes Balears’

El ibicenco Felip Cirer participó hace unos días en la presentación del libro ‘Arrelats a les Illes Balears’ celebrada en Mallorca, en Santa Maria del Camí. En el acto participaron también Adolf Sintes, uno de los dos autores de las historias de Menorca y Sebastià Serra, que se ha encargado de narrar algunas de las vidas correspondientes a la isla de Mallorca.

‘Arrelats a les Illes Balears’, publicado por Edicions Sidillà, recoge las historias reales de familias de las islas contadas por un total de ocho autores. En el caso de las Pitiusas, Cirer, colaborador del Dominical de Diario de Ibiza, es quien firma las cinco que corresponden a Ibiza y Formentera: ‘Francolí: una família ciutadana esdevé pagesa’, ‘La família Marí Mayans, fabricants de licor entre Formentera i Ibiza’, ‘Riquer, una família marinera dedicada al cors’, ‘Un pioner del turisme: Josep Roselló Cardona’ y ‘Àngel Serra, un empresari de l’espectacle’.

El volumen del que forma parte

El volumen forma parte de «un proyecto muy ambicioso» que la editorial inició en 2021 sobre el arraigo en los Països Catalans. La serie se inicó con un libro sobre las familias más antiguas de Catalunya, seguido de otro sobre las masías y familias de Aran y Andorra y un tercero sobre familias valencianas «con historia». Así, el de Balears es el cuarto volumen de la serie.