Fiesta
Los djs mandan en el puerto de Ibiza
El puerto de Ibiza acoge ‘Portside’, con Luciano, Bruz y Bedouin
El puerto de Ibiza acogió ayer por la tarde la fiesta ‘Portside’, que alcanza este verano su cuarta edición. En esta ocasión, el lema era ‘For Ibiza, with love’ (para Ibiza con amor) con la que el club Chinois pretende renovar su «declaración de amor a la isla y a todas las personas que mantienen vivo su espíritu único». Gratuita y al aire libre, la celebración, que reunió a una multitud junto al espigón, contó con la música que pincharon los djs Luciano, Bedouin y Bruz, encargados de poner la banda sonora al evento, que ya se ha consolidado como uno de los más esperados dentro del calendario del verano de la isla. En esta ocasión, además, ‘Portside’ coincidió con la entrada de la estación más calurosa del año, que se produjo este mismo domingo.
La fiesta, que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Ibiza así como de Ports de Balears, comenzó a las siete de la tarde y estaba previsto que finalizara a medianoche, momento en el que la pista de baile se trasladó al club del paseo Juan Carlos I; donde se había anunciado el opening de la residencia estival SAGA de Bedouin, que se llevó también a Luciano al club, donde también estaba previsto que pincharan Jimi Jules B2B Trikky
n
- Luto en la industria de la electrónica de Ibiza por la muerte de Leticia van Riel tras un accidente de tráfico en la isla
- Una “millonaria” indignada en Ibiza: 'Me voy al mar público, que aquí no te cobran por estar hacinados
- Cuando la apuesta por la cuenta en un restaurante de Ibiza acaba en película de terror: 'Que alguien me ahogue en el agua
- Adiós a Congelados Ca'n Paya: 40 años de tradición familiar y productos artesanales en Ibiza
- Serpientes en Ibiza: dos grandes ejemplares sorprenden a los vecinos de Santa Eulària
- Muere el joven que se precipitó desde un séptimo piso en Ibiza
- La Ibiza que cerró la persiana: los comercios más añorados de la isla
- Barrios de Ibiza: Vuelve a abrir sus puertas el bar de este centro social