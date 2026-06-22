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Los djs mandan en el puerto de Ibiza

El puerto de Ibiza acoge ‘Portside’, con Luciano, Bruz y Bedouin

La fiesta ‘Portside’ en el puerto de Ibiza.

La fiesta ‘Portside’ en el puerto de Ibiza.

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Imágenes de la fiesta ‘Portside’ en el puerto de Ibiza. / Vicent Marí

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Redacción Ibiza

Ibiza

El puerto de Ibiza acogió ayer por la tarde la fiesta ‘Portside’, que alcanza este verano su cuarta edición. En esta ocasión, el lema era ‘For Ibiza, with love’ (para Ibiza con amor) con la que el club Chinois pretende renovar su «declaración de amor a la isla y a todas las personas que mantienen vivo su espíritu único». Gratuita y al aire libre, la celebración, que reunió a una multitud junto al espigón, contó con la música que pincharon los djs Luciano, Bedouin y Bruz, encargados de poner la banda sonora al evento, que ya se ha consolidado como uno de los más esperados dentro del calendario del verano de la isla. En esta ocasión, además, ‘Portside’ coincidió con la entrada de la estación más calurosa del año, que se produjo este mismo domingo.

La fiesta, que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Ibiza así como de Ports de Balears, comenzó a las siete de la tarde y estaba previsto que finalizara a medianoche, momento en el que la pista de baile se trasladó al club del paseo Juan Carlos I; donde se había anunciado el opening de la residencia estival SAGA de Bedouin, que se llevó también a Luciano al club, donde también estaba previsto que pincharan Jimi Jules B2B Trikky

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