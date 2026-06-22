Laboral
Golpe a la conciliación laboral en Ibiza: pidió turno de mañana para cuidar a su hija y la Justicia avala la negativa de la empresa
El juzgado estima que el empleado no justificó la necesidad de un turno fijo de mañana y la empresa acreditó razones organizativas para denegarlo
El Juzgado de lo Social número 1 de Ibiza ha desestimado la demanda de un trabajador contra su empresa por adaptación de jornada y ordenación del tiempo de trabajo. El empleado, con contrato indefinido como reponedor y salario de 1.300 euros netos, prestaba servicios en turnos de mañana y tarde.
El trabajador solicitó el pasado 16 de enero pasar a realizar turno fijo de mañana desde su incorporación el 5 de febrero, con horario de lunes a viernes de 8 a 15 horas y sábados de 9 a 14 horas, “para poder estar en el cuidado de mi hija”, según argumentó. Posteriormente, planteó que esa adaptación fuera provisional hasta abril, momento en el que, según su correo, la madre de la menor podría acceder a su puesto de trabajo.
La empresa rechazó la petición el 30 de enero. En su respuesta alegó “razones organizativas y productivas” y explicó que el turno de mañana ya contaba con cuatro trabajadores, mientras que el de tarde tenía tres. La incorporación del demandante al turno fijo matinal, sostenía la empresa, provocaría “un desequilibrio en la distribución del personal”.
La jueza, Cristina Ramón, señala que el artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores permite solicitar adaptaciones de jornada para conciliar, pero que deben ser “razonables y proporcionadas” en relación con las necesidades del trabajador y las necesidades organizativas o productivas de la empresa.
"No se ha justificado en modo alguno"
En este caso, la sentencia concluye que el demandante “no ha justificado en modo alguno la necesidad de realizar un turno fijo de mañana”. La resolución subraya que en su primera solicitud se limitó a indicar que pedía el cambio para cuidar a su hija, sin concretar más datos, y que la documentación sobre la formación de la madre de la menor no justificaba que el demandante no pudiera trabajar por las tardes.
El juzgado también da por acreditado que aceptar la solicitud generaría un desequilibrio en la plantilla, porque el volumen de trabajo era similar por la mañana y por la tarde y había menor disponibilidad de trabajadores en el turno vespertino. Además, uno de los empleados de tarde había causado baja voluntaria el 26 de febrero.
La sentencia desestima igualmente la reclamación de 3.000 euros por daños y perjuicios al considerar que no se acreditó daño alguno y que la denegación empresarial fue “plenamente conforme a derecho”. El fallo absuelve a la empresa y advierte de que contra la resolución no cabe recurso.
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