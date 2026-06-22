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Bomberos de Ibiza sofocan un incendio en una zona de cañas en la entrada de Santa Eulària

El fuego ha movilizado a varios equipos de emergencia que trabajan para su completa extinción

Vista aérea del incendio en Santa Eulària

Vista aérea del incendio en Santa Eulària / Ibanat

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Nuria García Macias

Nuria García Macias

Ibiza

Los bomberos de Ibiza han intervenido este lunes, tras recibir un aviso sobere las 15.49 horas, en un incendio declarado en una zona de cañas situada en la EI-500, a la altura del kilómetro 5, en la entrada del núcleo urbanos de Santa Eulària.

Hasta el lugar se han desplazado nueve efectivos del Parque Insular con tres autobombas para controlar las llamas y evitar su propagación a áreas próximas. Además, un helicóptero del Ibanat ha realizado varias descargas para ayudar en las tareas de extinción.

Por el momento, el equipo sigue trabajando en la zona hasta controlar y extinguir el fuego.

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