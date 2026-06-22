Música
La Big Band Ciutat d’Eivissa llevará el latin jazz a Vara de Rey
El concierto se celebrará el próximo sábado 27 de junio, a las 22.00 horas, en el centro de Vila
La Big Band Ciutat d’Eivissa ofrecerá el próximo sábado 27 de junio, a las 22 horas, un concierto de latin jazz en el paseo de Vara de Rey. La actuación, organizada en el corazón de la ciudad, propondrá una noche llena de ritmo, energía y color.
La formación dedicará el concierto a un estilo que combina la tradición del jazz con la fuerza rítmica y bailable de la música latina. Según recuerda el Ayuntamiento de Ibiza, el cineasta Fernando Trueba, director del documental 'Calle 54', definió el latin jazz como una música que “ha venido para rescatar la diversión de un jazz que se había vuelto demasiado serio” y que le ha devuelto “el cuerpo, el baile y la alegría”.
Con esta actuación, la Big Band Ciutat d’Eivissa reafirma su apuesta por una música viva, accesible y festiva, e invita al público a disfrutar de una velada abierta y con buen ambiente en uno de los espacios más emblemáticos de Vila.
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