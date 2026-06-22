Aqualia mantiene la gestión del agua de Ibiza tras superar todas las impugnaciones

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (Tacrc) ha desestimado íntegramente el recurso presentado por la UTE formada por Facsa, Transportes y Excavaciones Bufí y Serra e Islasfalto contra la adjudicación del contrato de gestión del servicio de abastecimiento de agua potable y saneamiento de Ibiza a FCC Aqualia. La resolución confirma la validez de la adjudicación aprobada por el Ayuntamiento de Ibiza y levanta la suspensión que pesaba sobre el procedimiento.

La concesión, adjudicada en diciembre de 2025, tiene una duración de 20 años y un valor estimado superior a 172 millones de euros. Aqualia se impuso en el concurso con una puntuación total de 97,29 puntos frente a los 94,30 obtenidos por la UTE recurrente.

En su recurso, la alianza encabezada por Facsa alegaba, entre otras cuestiones, que se le había limitado indebidamente el acceso al expediente, que la oferta técnica de Aqualia excedía el número máximo de páginas permitido, que la composición de la mesa de contratación era irregular y que la valoración técnica de las propuestas había sido arbitraria.

El tribunal rechaza uno por uno todos estos argumentos. Respecto al acceso al expediente, concluye que el Ayuntamiento actuó correctamente al proteger la información considerada confidencial por Aqualia y que la recurrente dispuso de datos suficientes para formular su impugnación sin sufrir indefensión. También descarta que la adjudicataria incumpliera el límite de extensión de la oferta técnica. Tras revisar la documentación, el Tacrc señala que, descontando portadas, índices y otros elementos excluidos del cómputo por los pliegos, la propuesta de Aqualia se ajustaba a las 300 páginas máximas permitidas.

Aval a la valoración técnica

Uno de los aspectos centrales del recurso era la diferencia de puntuación obtenida por ambas candidatas en los criterios evaluables mediante juicio de valor. El tribunal recuerda que la Administración dispone de un amplio margen de discrecionalidad técnica en este tipo de valoraciones y sostiene que la UTE se limitó a ofrecer una interpretación alternativa de las ofertas sin acreditar errores materiales, arbitrariedad o trato discriminatorio.

La resolución destaca que la propuesta de Aqualia fue considerada superior en aspectos relacionados con la organización del servicio, la implantación de medios en la isla, la capacidad de respuesta ante incidencias y diversas innovaciones incorporadas a la oferta. Entre ellas figura la creación de un museo del agua en ses Feixes vinculado al aprovechamiento de agua regenerada.

El TACRC también avala la menor puntuación otorgada a la propuesta de Facsa en materia de reutilización de agua regenerada al considerar que una de sus principales actuaciones planteaba intervenir sobre un acuífero cuya gestión corresponde al Govern balear y no al Ayuntamiento de Ibiza.

Fin de un largo proceso

La resolución pone fin, al menos en vía administrativa, a uno de los últimos obstáculos para formalizar el contrato. La nueva concesión fue aprobada por el pleno municipal en diciembre de 2025, tras un proceso de licitación que se prolongó durante años y que llegó a quedar temporalmente suspendido en 2024 por otro recurso presentado por Sacyr contra los pliegos del concurso.

El contrato prevé inversiones por 17 millones de euros durante los primeros años de concesión para renovar redes de abastecimiento y saneamiento, especialmente en zonas como ses Figueretes y Can Misses, además de actuaciones destinadas a reducir pérdidas de agua y mejorar la gestión del ciclo hídrico en la ciudad. La resolución del TACRC es definitiva en vía administrativa, aunque la UTE recurrente todavía puede acudir a los tribunales mediante un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares.