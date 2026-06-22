Un incendio destroza un almacén con dos vehículos y una moto dentro en Ibiza

Un almacén anexo a una vivienda ha ardido por completo esta madrugada en Cala de Bou, en el término municipal de Sant Josep. En su interior había dos vehículos y una moto, que también se han visto afectados por las llamas.

El aviso se recibió en el Parque Insular de Bomberos a las 00.15 horas a través del 112 y de varios vecinos, que alertaron de que veían llamas y escuchaban explosiones procedentes de una caseta situada en la calle Jaén, una vía perpendicular a la avenida de Sant Agustí, según han explicado los bomberos.

Hasta el lugar se desplazaron ocho bomberos con tres vehículos, dos camiones y una nodriza. A su llegada, el incendio estaba muy desarrollado y permanecía activo. La intensidad de las llamas y el calor acumulado habían provocado que el techo de la estructura estuviera cerca de colapsar.

El fuego ya entinguido / Bomberos de Ibiza

La intervención no se dio por concluida hasta pasadas cuatro horas, en las que se trabajó para evitar que el fuego se propagara. Afortunadamente, no se han registrado daños personales y el fuego solo ha causado daños materiales.

Las explosiones podrían deberse a los neumáticos de los vehículos que se encontraban en el interior del almacén, según han indicado desde el Parque Insular de Bomberos. Todavía desconocen las causa y el origen del incendio.

Incendio en Can Misses

Además, los Bomberos de Ibiza intervinieron ayer por la tarde en otro incendio registrado en la zona de Can Misses. En este caso, la Policía Local inició las labores de extinción con extintores antes de la llegada de los bomberos, que completaron posteriormente las tareas de enfriamiento. En el operativo participaron una autobomba y cuatro efectivos.