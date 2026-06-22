Aena licita por 16,2 millones la gestión y planificación de la polémica ampliación del aeropuerto de Ibiza

Aena, el gestor de las terminales aeroportuarias de interés general, ha licitado este lunes el contrato de servicios de project management para las actuaciones del proyecto de remodelación del aeropuerto de Ibiza, con un importe de licitación de 16.241.125 euros y un plazo de ejecución de 60 meses. El contrato contempla la gestión integral de los proyectos, desde su planificación hasta la realización de las obras y la puesta en servicio de las nuevas instalaciones.

El contrato incluye, por un lado, la gestión integral y el acompañamiento en todas las actuaciones previstas en el aeropuerto de Ibiza durante el plazo de ejecución, detalla esta empresa pública en un comunicado de prensa. Esta concesión abarca desde la fase de redacción de los proyectos, su posterior licitación y ejecución de las obras, hasta la puesta en servicio de las nuevas instalaciones.

Por otro lado, el contrato contempla específicamente la gestión de las futuras actuaciones de adecuación previstas en el edificio terminal, incluida la definición de las intervenciones, la dirección de los proyectos constructivos y la gestión de los procesos de licitación y adjudicación de las obras.

Adaptarlo a los nuevos requisitos europeos en materia de control de fronteras

Las actuaciones previstas en el edificio terminal, como ya había indicado Aena, buscan "adaptarlo a los nuevos requisitos europeos en materia de control de fronteras", lo que supondrá la incorporación de nuevas superficies para implantar un control de pasaportes centralizado. Asimismo, se creará un nuevo dique exclusivo para pasajeros con destino fuera del espacio Schengen, una medida con la que Aena pretende "optimizar los procesos, mejorar la experiencia del pasajero y la puntualidad de las salidas".

Aviones en la plataforma del aeropuerto de Ibiza. / Vicent Marí

En la nota del gestor aeroportuario se explica que la adaptación a la normativa europea "implicará una renovación integral de la sala de embarque, con un aumento del número de puertas hasta un total de 32". De este modo, tanto la zona Schengen como la no Schengen contarán con las puertas de embarque necesarias para atender la demanda en cada una de las zonas. Aena explica que es necesario contar con un mayor número de puertas "a igualdad de tráfico", ya que no se pueden utilizar de manera flexible para ambos tipos de tráfico, Schengen y no Schengen.

Otra de las principales actuaciones será la incorporación de sistemas automatizados de última generación en los controles de seguridad, que permitirán a los pasajeros mantener líquidos y dispositivos electrónicos en el equipaje de mano, con el objetivo de agilizar el proceso y mejorar la comodidad. Aena señala que estas máquinas necesitan mayor superficie y no pueden ubicarse donde se encuentran las actuales.

Ocho nuevas pasarelas de embarque

El proyecto también contempla la instalación de ocho nuevas pasarelas de embarque, que, según Aena, incrementarán "significativamente" la comodidad y la calidad del servicio" al permitir un acceso directo y más confortable entre la terminal y el avión. Actualmente, esta modalidad da servicio a aproximadamente el 25% de los vuelos en temporada alta, porcentaje que, tras la remodelación, podría incrementarse hasta en torno al 75% de la operativa.

Aena indica que prevé "prestar especial atención a la operativa de los vuelos interislas, con el objetivo de reforzar su agilidad y adaptarla a sus necesidades específicas". Para ello, se habilitará una zona diferenciada en la sala de embarque y se mejorará la accesibilidad a sus puertas mediante la incorporación de rampas y ascensores.

La renovación incluirá también la mejora completa de los servicios asociados en la zona de embarque, como aseos, áreas de descanso, zonas infantiles, espacios destinados al servicio para pasajeros con movilidad reducida, locales comerciales y sus áreas de apoyo.

Con la finalidad de reubicar zonas afectadas por las actuaciones previstas, el proyecto diseñado por Aena "contempla la creación de una segunda planta destinada a oficinas para trabajadores, una terraza para uso de los pasajeros y una nueva sala VIP con mayor capacidad", con el fin de "dar respuesta a la demanda actual tanto de usuarios como de compañías aéreas".

Críticas al proyecto

La licitación llega semanas después de la cascada de críticas al proyecto en la que participaron prácticamente todos los partidos políticos, instituciones, entidades ecologistas y representantes empresariales, que lo vincilan a una posible ampliación de la capacidad de la infraestructura en un contexto de saturación turística y en pleno debate sobre la regulación de la principal industria de las islas.

El Parlament balear aprobó una iniciativa para reclamar la paralización del proyecto y la retirada de cualquier actuación que pueda traducirse en un aumento de la capacidad operativa o del número de pasajeros, mientras que el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, defendió que la isla necesita un aeropuerto "seguro, moderno y eficiente", pero advirtió de que las obras previstas por Aena no pueden convertirse en la antesala de una ampliación.

También el PSOE y el PP, así como el GEN y Amics de la Terra, han expresado su rechazo al proyecto por su "impacto ambiental y territorial" y advierten de que podría agravar la crisis hídrica, la emergencia habitacional, la saturación turística y las emisiones de carbono en la isla. Los ecologistas no descartan movilizaciones durante la temporada turística si el plan sigue adelante.

Aena, por su parte, como publicó en exclusiva Diario de Ibiza, defiende que las actuaciones previstas no tienen como objetivo incrementar el tráfico de pasajeros ni la capacidad operativa del aeropuerto, sino modernizar la infraestructura, adaptarla a los nuevos requisitos de la normativa europea de seguridad, optimizar los procesos operativos y mejorar los niveles de calidad y seguridad del servicio para visitantes, residentes, compañías y trabajadores.

La directora de la terminal de es Codolar, Marta Torres, sostuvo en una rueda de prensa que "no hay ningún objetivo que tenga que ver con el cambio en la capacidad del aeropuerto ni con ampliaciones que tengan que ver por capacidad".