Apuntes
El tráfico del aeropuerto de Ibiza con Mallorca, el único que baja
De los diez destinos más importantes para el aeropuerto de Ibiza por número de pasajeros, solo uno cae en el balance de estos primeros cinco meses del año: Mallorca. En concreto, un 4,7% al registrar 217.191 viajeros (tanto de entrada como de salida). En la estadística de Aena, el trayecto que más crecimiento registra de estos cinco es el de Madrid-Barajas, con un 9,7%, para situarse en los 347.449 usuarios. Esta cifra sitúa la línea con la capital como la segunda en importancia para es Codolar por detrás de la de Barcelona, que aunque apenas incrementa su relación con Ibiza en un 2,8%, mantiene el liderazgo con 430.586 pasajeros. El tercer destino en importancia es el mencionado de Mallorca, al que le sigue València con 116.617 viajeros, lo que representa una subida del 3,1%. El primer aeropuerto extranjero de esta lista es el de Ámsterdam (Países Bajos), que suma 86.825 turistas para situarse en la estela de València. París (76.104), Alicante (67.839), Manchester (61.770), Milán (58.272) y Londres (57.423) cierran este ‘ranking’.
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