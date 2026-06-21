Estas son las dos nuevas rutas de transporte escolar para alumnos de FP en Ibiza

El Govern ampliará el transporte escolar para el alumnado de formación profesional en Ibiza a partir del curso 2026-2027 con la creación de nuevas rutas y la ampliación de plazas en servicios ya existentes. La medida forma parte de la modificación del Decreto de transporte escolar, que incorpora como beneficiarios del servicio a los alumnos que cursen ciclos formativos de grado medio y grado superior en centros públicos no universitarios.

En el caso de Ibiza, la conselleria de Educació i Universitats habilitará un total de 240 plazas destinadas a estudiantes de formación profesional. El objetivo es facilitar el acceso a estos estudios, mejorar la movilidad del alumnado entre municipios y contribuir a reducir el abandono escolar prematuro.

La planificación en la isla se ha estructurado a partir de dos grandes ejes de movilidad. Por un lado, se creará una nueva ruta con origen en Vila que dará servicio al IES Blanca Dona, al IES Isidor Macabich, al IES Balàfia, en Sant Llorenç de Balàfia, y al CIFP Can Marines, en Santa Eulària.

Por otro lado, se incorporará una nueva ruta con salida desde Sant Antoni de Portmany que permitirá el acceso a centros como el IES Sant Agustí, en Sant Agustí des Vedrà; la Escola d’Art d’Eivissa; el IES Algarb, en Sant Jordi de ses Salines; el IES Sa Colomina, en Eivissa; el IES Xarc y el CIFP Can Marines, ambos en Santa Eulària.

Según ha informado el Govern, esta reorganización facilitará los desplazamientos entre distintos municipios de la isla y mejorará la cobertura del transporte escolar para una oferta de estudios que, en muchos casos, obliga a los alumnos a salir de su entorno más cercano.

Más plazas en los servicios existentes

Además de las nuevas rutas, la conselleria ampliará las plazas de los servicios existentes que dan cobertura al IES Sa Serra, en Sant Antoni de Portmany; al IES Isidor Macabich, en Ibiza; al IES Quartó del Rei y al IES Xarc, ambos en Santa Eulària. La finalidad es absorber el incremento de demanda previsto para el próximo curso.

En el conjunto de Balears, el servicio contará con 1.309 plazas para alumnado de formación profesional, de las que 240 corresponderán a Ibiza. La conselleria ha trabajado de forma coordinada con los equipos directivos de los centros para analizar las necesidades de desplazamiento del alumnado y adaptar la oferta de transporte a la realidad de cada territorio.

El Govern defiende que esta ampliación refuerza su compromiso con la igualdad de oportunidades y la equidad territorial, al permitir que los estudiantes puedan acceder a la formación que mejor se adapte a sus intereses con independencia del municipio en el que residan.

Las nuevas rutas previstas saldrán a licitación durante las próximas semanas, con el objetivo de que puedan entrar en funcionamiento al inicio del curso 2026-2027.