Atención familias: estas son las fechas de matriculación para Infantil, Primaria, Educación Especial y ESO en Ibiza y Formentera

La conselleria de Educación y Universidades ha informado de que este lunes, 22 de junio, se inicia el periodo de matriculación para el próximo curso escolar para los alumnos de Infantil, Primaria y educación Especial.

El plazo permanecerá abierto hasta el 26 de junio para los alumnos de educación Infantil. En el caso de educación Primaria y educación Especial, el periodo de matriculación se prolongará hasta el 29 de junio.

Por su parte, los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) deberán formalizar la matrícula entre el 25 de junio y el 1 de julio.

Trámite a través de la web

La conselleria recuerda a las familias que el trámite debe realizarse a través de la página web del centro educativo sostenido con fondos públicos en el que el alumno haya obtenido plaza.