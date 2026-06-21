Consulta el programa completo del Eivissa Jazz 2026

Durante cinco noches, El Festival Internacional Eivissa Jazz combinará talento local y artistas de referencia internacional en distintos escenarios de la ciudad. El festival celebrará su 38ª edición del 1 al 5 de septiembre. La estadounidense Tonina Saputo y el brasileño Michael Pipoquinha, contrabajista y bajista respectivamente, encabezan el cartel de un festival que acumula ya casi cuatro décadas de historia.

Programación Eivissa Jazz

1 de septiembre

La programación arrancará el martes 1 de septiembre en el paseo de Vara de Rey con la presentación de SANG, el proyecto de composiciones originales de la cantante y violinista mallorquina Sinéad Cormican, una propuesta en la que confluyen sonidos mediterráneos, celtas y andaluces a través del lenguaje jazzístico. La velada continuará con Jive at Nine, formación habitual de la escena pitiusa, que contará con la colaboración especial de Claudia Ottelli e Iván Pacheco, líderes de Swingin’ Tonic.

2 de septiembre

El miércoles 2, el Parc Reina Sofia acogerá el concierto de la Big Band Ciutat d’Eivissa, una cita ya clásica dentro del festival. La formación dirigida por Vicent Tur ofrecerá un repertorio dedicado al gospel, con las voces de Jordi Sanou, Matteo Crocetti, Miss Aranzazu, Lauren, Reya Thomas y Claudia Bardagí. La noche continuará con Ibossim Flamenco Ibiza, proyecto que fusiona la tradición flamenca con influencias contemporáneas e incursiones en el jazz latino.

3 de septiembre

A partir del jueves 3, la música se trasladará al Baluard de Santa Llúcia, en Dalt Vila. La primera noche en este escenario contará con L.A.B Trio, ganadores del premio revelación del Festival de Getxo 2025 y considerados una de las propuestas emergentes más interesantes del panorama europeo actual. Después actuará The Illusions, banda liderada por los músicos ibicencos Franco Botto y Pere Navarro, que compartirán escenario con el saxofonista neozelandés Nathan Haines, figura destacada del acid jazz internacional.

4 de septiembre

El viernes 4 será el turno del guitarrista ibicenco Antoni Marí, que se pondrá al frente de un sexteto de jóvenes músicos para revisar el legado del jazz moderno de los años sesenta desde una mirada actual. La jornada culminará con la Eivissa Jazz Experience, proyecto dirigido por el pianista Abe Rábade que reúne cada edición a músicos que ya han pasado por el festival para crear un combo efímero y un repertorio irrepetible, ensayado apenas unas horas antes de su presentación ante el público.

5 de septiembre

La clausura del sábado 5 estará dedicada al bajo, uno de los instrumentos fundamentales de la música moderna. La primera actuación correrá a cargo de Tonina Saputo, contrabajista, compositora y cantante nacida en California, cuya música transita entre el jazz, la tradición clásica, la música latina y los ritmos de raíz africana. Comparada en ocasiones con Esperanza Spalding, Tonina se ha consolidado como una de las artistas más originales de la nueva escena norteamericana.

A continuación actuará Michael Pipoquinha, considerado uno de los bajistas más virtuosos e innovadores de la nueva generación brasileña. Con una trayectoria profesional iniciada a los once años, el músico dialoga con el jazz, el soul, el funk y la world music desde un lenguaje propio. Sus colaboraciones con artistas como Djavan, Gilberto Gil o Ivan Lins avalan una carrera marcada por la versatilidad y el ritmo.

Las entradas para las noches del Eivissa Jazz que se celebrarán en el Baluard de Santa Llúcia están a la venta en la web del festival.