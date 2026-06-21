Intrusismo
Multas de hasta 3.000 euros por asistir a fiestas ilegales en viviendas en Ibiza
El cuerpo recuerda que una fiesta deja de ser privada cuando se promociona por redes sociales para atraer público
La Policía Local de Sant Josep ha lanzado un aviso sobre la celebración de fiestas en viviendas particulares que se promocionan a través de redes sociales u otros canales de comunicación masiva. Bajo el mensaje “Una casa es una casa. No un club”, el cuerpo municipal recuerda que una fiesta deja de ser privada cuando necesita publicidad para existir.
Según señala la Policía Local, utilizar redes sociales para atraer asistentes implica que ya no se está organizando una reunión privada, sino promocionando una actividad. En estos casos, cuando el evento trasciende el ámbito doméstico y familiar, puede quedar sujeto a las autorizaciones y obligaciones que exige la ley.
El aviso subraya que la responsabilidad no recae únicamente en la persona que organiza la fiesta. También pueden ser denunciados quienes colaboren activamente en la celebración del evento, las empresas que aporten servicios o infraestructuras necesarias para hacerlo posible y los propios asistentes, que se exponen a sanciones de hasta 3.000 euros.
Sanciones de hasta 300.000 euros
La Policía Local recuerda además que la Ley 7/2013 prevé sanciones de hasta 300.000 euros para las infracciones más graves, dirigidas a organizadores y empresas colaboradoras. El cuerpo municipal insiste en que no se trata solo de un problema de ruido, sino también de seguridad, aglomeraciones sin control, instalaciones improvisadas, accesos para emergencias y del derecho de los vecinos a vivir con tranquilidad.
“La convivencia y la seguridad no son negociables”, concluye el mensaje difundido por la Policía Local de Sant Josep.
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