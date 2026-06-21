El Mundial de fútbol arrasa con los televisores en las tiendas de Ibiza

Desde el pasado jueves 11 de junio, la Copa Mundial de Fútbol ha logrado encender miles de millones de televisores alrededor del planeta entero. Nadie se quiere perder los partidos de su país o de aquellos a los que más apoya, además de ser un torneo en el que se reúnen y enfrentan algunos de los mejores jugadores del mundo. Esta edición, la vigésimo tercera, es además la mayor de su historia: cuenta con 48 países distintos, algunos de ellos debutantes como Curazao o Cabo Verde, que han tenido distintos niveles de éxito. Es también la primera vez que hay tres países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, este Mundial ha conseguido algo más allá de simplemente desempolvar televisores, cada vez más en desuso. Ha ayudado, además, a... ¿venderlos?

Esto es lo que han notado en las tiendas de electrodomésticos de Ibiza: desde el inicio del Mundial la demanda ha aumentado una "barbaridad", en palabras de Marta Tur, encargada de Fita, que ha querido destacar el tamaño de los televisores vendidos: 85 pulgadas o incluso más. "De 85 vendía a lo mejor una al año. El otro día pedí cuatro para que me duraran todo el verano, por si venía algún cliente de una villa. Se vendieron todas el mismo día". Añade a esto que los cuatro compradores pusieron como motivo, precisamente, el Mundial. "85 pulgadas es enorme, ocupa casi una pared".

Televisores de distintas marcas y tamaños en Fita / Vicent Marí

El perfil de los compradores que busca televisores de este tamaño suelen ser negocios de hostelería y restauración, para colocar en las terrazas de bares y hoteles, y particulares con villas de lujo que tienen espacio para los aparatos. Y si el establecimiento no dispone de un tamaño tan grande, eso no detiene a los compradores: según comenta el encargado de Milar en Vila, "el otro día cuatro chavales se llevaron dos de 55 pulgadas". Compra que hicieron, cómo no, para ver el fútbol. Otro dato del que se han dado cuenta en el Milar de la calle Extremadura es que, al menos en su tienda, los televisores más pequeños y comunes en hogares también han subido, pero no de forma comparable a los grandes.

Televisores de grandes dimensiones en Fita / Vicent Marí

En Tubagua y CB Electric comentan que este fenómeno ha llegado "bastante tarde" por parte de los compradores, que tan solo han empezado a comprar los televisores cuando ya había comenzado el Mundial, lo que ha provocado incluso una "rotura de stock" de las marcas Samsung y LG, según Mateo, trabajador de CB Electric, aunque lo han podido solventar ya que han tenido "previsión" de que la subida repentina de la demanda iba a llegar. "En Ibiza se llega tarde a todas las campañas", afirma Mateo. En Tubagua, donde no solo han aumentado las ventas de televisores sino también de muebles relacionados, como soportes, el encargado comenta: "Parece que se ha acordado la gente a última hora".

Aunque la selección española no ha comenzado tan fuerte como se esperaba, el Mundial no ha hecho más que empezar. En una isla como Ibiza, con un turismo tan masivo, vienen personas de todas partes, cada una dispuesta a apoyar a su equipo favorito a miles de kilómetros gracias a la televisión. Por eso, los bares no pueden perder su oportunidad, de la misma forma que tampoco la quieren perder todos aquellos propietarios con la posibilidad de acceder a la experiencia de ver los partidos en una pantalla casi de cine. Y aunque mucha gente no forme parte de ninguno de estos dos grupos... ¿Qué mejor excusa para renovar la televisión que esta?