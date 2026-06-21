El mercado alemán, el único de los cinco más importantes para Ibiza que cae de enero a mayo

Hacer balance del tráfico aéreo en los cinco primeros meses del año no suele arrojar datos demasiado representativos, aunque permite una primera visión del comportamiento del turismo al incluir el mes de mayo, el que tradicionalmente se toma como el primero de la temporada estival. Y más este año debido a que la Semana Santa llegó pronto, a finales de marzo, y no facilitó la apertura de los negocios del sector.

En cualquier caso, esta estadística de enero a mayo permite confirmar una tendencia a la baja del mercado alemán, uno de los históricos para Ibiza y Formentera. En el total del año pasado se contabilizaron 696.704 pasajeros desde o hacia aeropuertos de este país, lo que supuso una leve caída del 1,4% con respecto a 2024. Ahora, y con el primer mes del verano ya contabilizado, el descenso se sitúa en un 8,7%, prácticamente el mismo porcentaje de subida de otro mercado protagonista en los últimos años, el holandés. El alemán es, por lo tanto, el quinto destino en importancia hasta mayo para Ibiza.

De esta manera, se contabilizan 145.076 pasajeros de avión procedentes o con destino a algún aeropuerto alemán, cuando el año pasado, de enero a mayo, hubo 158.883; mientras que los holandeses fueron 174.281 (161.185 en los cinco primeros meses de 2025), y se sitúan ahora en la cuarta posición en cuanto a principales países para el tráfico de Eivissa por delante precisamente de Holanda.

La primera nacionalidad, la española

La primera nacionalidad en importancia para las instalaciones de es Codolar en estos cinco meses es la española, con un tráfico de 1.302.911 pasajeros (2,8% más que en el mismo periodo de 2025), seguida de la británica con 385.290 (3,5%) y por la italiana, que ha aportado 185.702 viajeros gracias a un aumento del 4,4%.

Tras el mercado germano figura en la sexta posición el francés, que sube con dos dígitos, un 16,8%, hasta situarse en los 112.518 viajeros. Tras él, el suizo, que con 56.851 pasajeros sufre una caída del 5,1%. Y a bastante distancia, en concreto a la mitad de pasajeros, entra el turismo suizo, que se queda con 58.851 para adelantar a belgas (52.458), irlandeses (22.129), austriacos (15.643) y portugueses, con 11.776 pasajeros hasta mayo.

Detalle del frontal de la terminal del aeropuerto de Ibiza. / Europa Press

Toda esta estadística irá variando a medida que avance la temporada; y afectará por ejemplo al mercado nacional, que será superado con holgura por el internacional. De hecho, 2025 se cerró con 3.777.367 viajeros nacionales por los 5.360.857 procedentes o con destino en aeropuertos internacionales, siempre según la estadística que Aena ofrece en su página web.

Con Europa, más músculo

En estos informes, también facilita el gestor aeroportuario el dato del tráfico de terminales europeas con Ibiza como destino u origen, que en estos primeros cinco meses del año ha generado 1.164.938 viajeros.

En cuanto a la evolución del tráfico aéreo en este periodo, Aena recuerda que en enero se registraron 199.053 usuarios en la terminal por los 210.850 del mismo mes de 2025. En febrero también hubo una caída en la actividad aérea, en concreto del 2,9% al situarse en 207.486 viajeros (213.760 el año pasado).

A partir de marzo, la estadística vuelve a arrojar datos en positivo. Así, en el tercer mes del año el personal del aeropuerto tuvo que gestionar el paso de 296.119 visitantes por los 287.008 de hace un año, con una subida del 3,2%. La tendencia al alza se mantuvo en abril, ya con cifras algo más importantes: un crecimiento del 3,1% al pasar de los 651.274 de 2025 a los 671.579 de este año.

Finalmente, mayo se cerró con la mayor subida porcentual del tráfico aéreo, un 6,1% gracias a los 1.094.236 viajeros registrados por la estadística de Aena.

El tráfico con Mallorca, el único que baja

Por otra parte, de los diez destinos más importantes para el aeropuerto de Ibiza por número de pasajeros, sólo uno cae en el balance de estos primeros cinco meses del año: Mallorca. En concreto, un 4,7% al registrar 217.191 viajeros (tanto de entrada como de salida). En la estadística de Aena, el trayecto que más crecimiento registra de estos cinco es el de Madrid-Barajas, con un 9,7% para situarse en los 347.449 usuarios.

Esta cifra sitúa la línea con la capital como la segunda en importancia para es Codolar por detrás de la de Barcelona, que aunque apenas incrementa su relación con Ibiza en un 2,8%, mantiene el liderazgo con 430.586 pasajeros. El tercer destino en importancia es el mencionado de Mallorca, al que le sigue Valencia con 116.617 viajeros, lo que representa una subida del 3,1%.

El primer aeropuerto extranjero de esta lista es el de Ámsterdam (Países Bajos), que suma 86.825 turistas para situarse en la estela de Valencia. París (76.104), Alicante (67.839), Manchester (61.770), Milán (58.272) y Londres (57.423) cierran este ranking.