Las mansiones de Ibiza donde el primer fin de semana de verano se alquila por cifras de seis dígitos

Viajar a Ibiza el primer fin de semana del verano puede costar tanto como comprar una propiedad en otras ciudades. En un estudio realizado para el período del viernes 26 al domingo 28 de junio, las mansiones más caras publicadas en plataformas de alquiler de lujo no se ofrecen por noche sino que exigen pagar una estadía mínima de una semana. La opción más cara encontrada es Villa Wave, publicada en Ibiza Selected. Está ubicada cerca de la ciudad de Ibiza, indican, aunque se encuentra en la zona de s’Estanyol y Can Rimbau, y se levanta sobre una finca privada de 24.000 metros cuadrados. Tiene 5 dormitorios, 5 baños y capacidad para hasta 10 personas. Para esas fechas, el precio publicado llega a 150.000 euros por semana.

Otra de las propiedades más costosas es Villa Can Luxo, también publicada en Ibiza Selected. Está en Cap Martinet, una de las zonas más exclusivas de Ibiza. La villa tiene una parcela de 15.000 metros cuadrados, 6 dormitorios, 5 baños y capacidad para 12 huéspedes. El precio publicado para ese tramo alcanza los 104.500 euros por semana.

En el mismo nivel aparece Can Nemo, publicada en su web oficial. También está en Cap Martinet y funciona como una residencia privada de lujo con servicios incluidos. Tiene 560 metros cuadrados interiores, una finca de 15.000 metros cuadrados, 6 suites y capacidad para hasta 16 personas. Para el arranque del verano, la tarifa publicada es de 102.000 euros por semana, con reserva mínima semanal.

Una alternativa para una familia

Como contrapunto familiar, aparece Casa Flor Talamanca, publicada en Unique Ibiza Villas. La casa está pensada para 4 personas, con 2 dormitorios, 2 baños, piscina privada y ubicación cerca de Talamanca y Cap Martinet. Para una estadía semanal, el precio publicado va de 6.912 a 8.662 euros. Las propiedades más exclusivas no se piensan como una escapada de dos noches, sino como reservas semanales que pueden superar los 100.000 euros. Incluso las opciones más chicas, pensadas para una familia o dos parejas, se mantienen dentro de un segmento premium.