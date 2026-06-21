Prepara los deliciosos 'macarrons de Sant Joan', el postre de Ibiza que sabe a verano

No hay postre en el recetario tradicional pitiuso que huela y sepa más a verano que los macarrons de Sant Joan. Antiguamente, como su propio nombre indica, se preparaban sólo para esa noche del año, la del 23 de junio. Y se hacía un poco de más para poder disfrutarlos también el día 24, en las celebraciones de todos los Joans que había en las casas. Se podría decir que los macarrons (se llaman así, pero se emplean cintas rizadas o mafaldas) son nuestro arroz con leche, porque la elaboración y los ingredientes son prácticamente los mismos.

Como pasa con muchas recetas típicas de Ibiza, hay debate sobre si se prepara con agua o con leche, con azafrán o sin, con queso o sin él… No quiero haters, antes de que nadie diga nada la receta que hoy preparamos aquí es la que aparece en el ‘Bon profit!’, de Joan Castelló Guasch, el libro de recetas de Ibiza y Formentera que todo cocinillas debe tener en casa. Es su receta, bueno, la de su mujer, que es quien cocinaba en casa y quien se las explicó para el libro.

La elaboración es sencillísima, el único riesgo es que se pegue, por el azúcar, pero con vigilarla con cariño, removerla suave de vez en cuando e ir controlando la intensidad del fuego es más que suficiente. Aún quedan unos días para la noche de las hogueras, así que no tenéis excusa para preparar macarrons de Sant Joan, la receta de Ibiza que más sabe a verano. Por cierto, mejor que queden caldositos porque lo mejor del plato es, una vez acabada la pasta, beberse esa leche merengada tan rica que queda en el fondo.

Ingredientes (para 3 raciones): -1 litro de leche (0,98€) -70 gramos de azúcar (0,18€) -Piel de un limón (0,68€) -2 ramas de canela (0,85€) -150 gramos de cintas rizadas o mafaldas (0,91€) -1 pellizco de sal -Canela en polvo al gusto -Queso de cabra de Ibiza rallado (opcional) Precio total: 3,60 euros Precio por pieza: 1,20 euros

Macarrons de Sant Joan, el postre que sabe a verano. / M. T.

Preparación

—En una olla o un cazo poner la leche con un pellizco de sal, el azúcar, las pieles de limón o naranja y las ramas de canela.

—Llevar a ebullición y añadir las cintas rizadas. Bajar el fuego al mínimo que permita seguir hirviendo suavemente y cocer hasta que la pasta esté bien blandita. Lo mejor, ir probando hasta que al meterla en la boca casi se deshaga.

—Retirar del fuego, quitar la canela y las pieles y servir en vasitos. Quien quiera, es el momento de ponerle el queso rallado.

—Servir bien fríos con un poco de canela espolvoreada por encima.

El toque gourmet

No es nada canónico, pero está espectacular si se pone azúcar por encima y se quema.