Llama la atención: Las guerras que se están abriendo a cuenta de los menores migrantes que llegan a Formentera

Las guerras que se están abriendo a cuenta de los menores migrantes que llegan a Formentera. La primera, entre el Consell de la isla y el Gobierno. El presidente formenterés dice que están desbordados y que no reciben ayuda de Madrid, comentarios que el delegado del Gobierno en Balears acogió «con asombro y cierto enfado». La segunda, entre el equipo de gobierno de la institución insular y el PSOE de Formentera, que comparó la acogida de migrantes menores con la de turistas para achacar la responsabilidad al Consell y exculpar al Gobierno estatal.

Llama la atención

Que la condena a un padre por abusar de forma reiterada de su hija menor, de 13 años, sea de solo dos años, lo que le permitirá librarse de la cárcel. El hombre, que vive en Ibiza, reconoció que la sometió a tocamientos y le hizo comentarios de carácter sexual que han causado problemas psicológicos a la víctima.

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