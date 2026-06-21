Juan Miguel Costa: «Tenemos uno de los índices de repetición turística más altos del mundo»

Meses atrás, todo el mundo hablaba de la incertidumbre de cara a la temporada turística por la guerra en Oriente y la explosión de precios. Finalmente, se ha cerrado mayo con un 78% de ocupación hotelera, cinco puntos por encima que en 2025. ¿Las perspectivas son igual de optimistas para el resto del verano?

Costa, durante la entrevista con Diario de Ibiza. | MARCELO SASTRE

Son optimistas, pero no sé si al mismo nivel. El cierre del Estrecho de Ormuz generó mucha inseguridad, pero mayo ha sido sorprendente. Hubo un repunte de reservas, seguramente debido a que mucha gente decidió anticiparse al ver que empezaban a subir los precios de los billetes, pero después se ralentizó. Las reservas en junio también están siendo buenas, pero se da un cierto parón en agosto. Los hábitos de consumo han cambiado, no hay tanta previsión y muchos turistas esperan el last minute, lo que complica la organización de las plantillas y de la maquinaria de hoteles o restaurantes.

¿Hay algún vaivén con los mercados emisores? El año pasado bajó un 10% el español.

El español se ha recuperado en un 5% hasta el momento, pero el grueso del turismo nacional viene más adelante. El que está un poco más tocado es el alemán, pero no solo pasa en Ibiza. Tienen una mentalidad conservadora, no viajan tanto cuando las cosas no van bien y ahora tienen el motor económico un poco gripado. De los 250.000 alemanes que suelen venir, posiblemente al final de la temporada serán 220.000 o 230.000. En cambio, la sorpresa más agradable es el mercado francófono: sigue creciendo a muy buen ritmo, principalmente el francés, pero también el belga y el suizo. El portugués también está en auge. El holandés ha quedado estancado, porque hemos llegado a un momento en que…

¡Es que ya se han quedado a vivir aquí!

[Risas] Esa es otra. Con las segundas residencias, muchos pasan más tiempo en la isla que allí.

En febrero se inauguró una web del Sistema de Inteligencia Turística de Ibiza (SITE) a disposición de todo el sector para que puedan utilizar sus datos. ¿Ya existe un feedback sobre cómo han podido aprovecharla?

Un feedback directo, no. Sí que nos están consultando mucho para encontrar los aspectos que más les interesan. Es una herramienta muy potente, pero se debe poner en marcha de manera escalonada. Muchos de los datos que recibimos tienen que analizarse antes de subirlos y muchas veces los tratamos a petición del propio sector. Ellos también nos ponen deberes.

¿Y qué ha cambiado para el propio Consell al contar con el SITE?

Ha habido un cambio como de la noche al día. Hasta ahora, se tomaban las decisiones en función del know how de los últimos años, de la evolución que hubiera experimentado el turismo. En cambio, ahora disponemos de los datos concretos al día. Si vemos que, de repente, un segmento no está funcionando, se puede iniciar una campaña específica en Google Ads. Soy muy partidario de la promoción online y cada vez menos de la presencial, aunque hay algunas ferias en las que es obligado estar presente. La experiencia online cada vez es más importante, es donde realmente te haces fuerte y puedes presentar la diversificación de producto que tiene la isla.

Cuando se presentó el SITE, se puso de relieve el crecimiento del mercado estadounidense, que llegó al 5,2% en 2025 sin que haya vuelo directo.

Hay un hecho clave: las principales cadenas hoteleras norteamericanas están aquí y ellos son muy marquistas. Ibiza tiene buena prensa en Estados Unidos y les anima mucho a venir si encuentran aquí la misma cadena hotelera que cuando viajan dentro de su país. A pesar de que existe el vuelo directo de Nueva York a Palma, nos sorprendió que la mayoría llegan vía París, Londres, Madrid, Barcelona o incluso Lisboa. Seguimos trabajando para lograr un vuelo directo con Estados Unidos y United Airlines, que es la que opera tres veces por semana con Mallorca, es la que está más interesada. La semana pasada hablamos con ellos para que este anhelo sea una realidad el año que viene. Es una conexión que nos facilitaría un mercado que todo el mundo se está rifando, porque su estancia en la isla y su gasto son superiores a los del turista europeo.

Esta conexión directa estaba prevista para esta temporada. ¿Por qué no ha fructificado?

Hubo un problema grave para las compañías aéreas de falta de suministro de piezas y de aviones que puedan volar directamente desde Nueva York o Miami y seguimos en este impasse. Nos comentan que, a medida que les vayan llegando los aviones, crearán nuevas rutas y Ibiza está dentro de sus preferencias. Lo tenían previsto para 2026, pero nos comentan que habrá que esperar a 2027 o 2028. Por otra parte, como el vuelo con Mallorca opera tres días a la semana, también hemos comentado con United Airlines si se puede optimizar ese mismo avión para que conecte Ibiza con Estados Unidos otros tres días por semana. Hemos presentado varias propuestas con muy buena aceptación por su parte.

¿Alguna previsión de cuánto podría crecer el turismo estadounidense con ese vuelo?

Lo que sí sabemos, gracias al SIT, es el volumen de búsquedas sobre Ibiza por internet desde Estados Unidos, que ha superado los 4,2 millones en l o que llevamos de año. Con un vuelo directo, los visitantes crecerían exponencialmente, como nos ha pasado con otros mercados.

¿Ibiza puede seguir creciendo turísticamente?

Creo que tenemos que apostar por una contención, cambiar ciertos mercados y buscar la calidad y no la cantidad. Debemos desestacionalizar, atraer más gente sin saturar meses como abril, mayo o junio. En julio y agosto del año pasado ya bajó el índice de presión humana y la idea es que este año se repita esta tendencia o, al menos, que no aumente. El mes de abril empieza a funcionar gracias a las competiciones deportivas, la Semana Santa y también a la apertura de las discotecas, que antes comenzaban a finales de mayo. El gran objetivo ahora es incluir las dos últimas semanas de marzo. También lo intentamos en noviembre, pero cuesta más y a la gente no le gusta tanto para viajar como abril. Una temporada turística de ocho meses, porque no la veo de mayor duración, ayudaría a fidelizar plantillas y a la economía circular.

El Consell está trabajando en una estrategia de reposicionamiento turístico con la consultora THR. En las bases del contrato, se indica textualmente que uno de los objetivos es «cambiar la imagen y reputación que tenemos en estos momentos». ¿Esto significa desmarcarse del de ocio nocturno?

Sería un error y no se puede hacer. Somos de los pocos destinos turísticos que somos líderes en un producto turístico, lo que supone ser una marca conocida mundialmente. Muchos matarían por llegar a serlo. Debemos posicionar otros productos turísticos que tenemos que son espectaculares, como el gastronómico, el turismo familiar, el MICE o el cultural, para que el visitante, aunque venga motivado por el ocio, pueda disfrutar de una experiencia 360. El ocio es muy importante, pero no es lo único que tiene la isla. Lo iremos viendo a medida que avance este proceso de reposicionamiento para darle la vuelta al estereotipo que tenemos.

Entonces, cuando se menciona en las bases del concurso que ganó la consultora turística THR que hay que desmarcarse de la reputación que tiene la isla en estos momentos, ¿de qué estamos hablando?

Del cliché de que somos solo fiesta. Esto es lo que nos preocupa y nos lo encontramos muchas veces cuando salimos de promoción. Debemos hacer pedagogía, hacer entender que tenemos la mejor fiesta del mundo, pero que está focalizada en sitios concretos y no en toda la isla. Poca gente llega con la voluntad de conocer la Ibiza de verdad, y esto es lo que queremos lograr, pero la mayoría acaba yéndose sorprendida de lo que realmente supone toda la isla. De hecho, el índice de repetición del turista es del 55%, uno de los más elevados del mundo. Los visitantes que regresan son los mejores embajadores que podamos tener.

Para preparar esta estrategia de reposicionamiento se ha realizado un proceso de consulta con la participación de más de 3.000 personas. ¿Cuáles son los mensajes más claros que les han hecho llegar?

Hemos tomado muestras de toda la sociedad civil, porque si el residente no siente como propio este proyecto, no llegaremos a buen puerto. Hay mensajes de todo tipo, como que había una Ibiza que ya no existe. Esto no es un problema exclusivo de la isla, pasa en todo el mundo. La globalización nos ha traído cosas muy buenas y otras muy malas. En líneas generales, el mensaje es que el turismo es nuestra principal actividad y debemos encontrar un equilibrio entre el residente y el visitante, con fórmulas para no perder la identidad y las raíces.

Siempre se valora al turismo familiar y se ha creado el sello ‘Ibiza Family Moments’ para fomentarlo. Sin embargo, en los últimos años, muchos hoteles se han reconvertido en un modelo solo para adultos en sitios como Portinatx o es Canar, que eran eminentemente familiares.

Ha habido de todo, porque algunos de los que se convirtieron en adults only después han vuelto al club ‘Ibiza Family Friends’. Es producto de un mundo tan globalizado: cuando entra una cadena hotelera con una fuerte inversión, se marca una estrategia, que puede tener éxito o hacerle reconsiderar su posición para volver a los orígenes. Lo que está claro es que un 25% del turismo en Ibiza es familiar y así es como empezó la isla. Su estancia y gasto medio son más elevados que los de otros segmentos, por lo que debemos apostar por este perfil. Por eso hemos creado una oficina técnica y un engranaje para que dé cobertura a todo el que se quiera apuntar al turismo familiar, al que ya se han sumado más de 14.000 plazas turísticas, como ya se hizo en su momento con el Ibiza Convention Bureau.

Cada dos por tres nos encontramos con hoteles que se reconvierten a cinco estrellas o cinco estrellas superior. Ya suponen una quinta parte de las plazas hoteleras y aún queda un mínimo de cinco establecimientos que se van a remodelar para alcanzar esa categoría. ¿Le preocupa esta deriva hacia el lujo? Hay que tener en cuenta que esto implica multiplicar las plantillas, con el grave problema de la vivienda que ya padecemos.

Más que preocuparme, me ocupa. Lo que nos ha dado el equilibrio en Ibiza durante toda nuestra trayectoria es la clase media, que sigue viniendo. El rico viene cuando le parece, pero es minoritario, al igual que el que viene con mochila. La planta de tres y cuatro estrellas es la mayoritaria en plazas y en volumen de hoteles. Todos los establecimientos se reforman, no solo para pasar a cinco estrellas.

Recurrentemente oímos que, con los números que tenemos, ya no haría falta ninguna promoción turística. ¿Por qué cree que es necesaria?

Jamás entraré en ese debate, porque tengo muy claro que la promoción turística siempre hace falta. Estamos en un mundo muy competitivo, con destinos que son monstruos a nivel económico, que se han dado cuenta de que el turismo es una gallina de los huevos de oro y están invirtiendo barbaridades, creando incluso destinos artificiales. Contra eso, nosotros somos un destino muy pequeñito, con un territorio frágil y con una logística muy complicada, pero con una marca muy potente. Necesitamos posicionarnos y buscar perfiles que sean conscientes de que tenemos recursos finitos y que es necesaria una entente con el residente. Empezamos con un plan de marketing, porque hacía años que el Consell no tenía una hoja de ruta, lo que ha derivado en emprender un proceso de reposicionamiento para ver cómo estamos ahora y dónde queremos estar dentro de 20 años. Por eso se ha logrado ampliar la temporada, con estrategias claras. Sabemos que somos los mejores en ocio y que tenemos playas formidables, pero eso no lo promocionamos, promocionamos las otras caras de la isla, que son las que nos pueden traer el perfil que buscamos.

¿Cuándo entra en marcha el sistema de gestión turística en destino (SGTD)?

A mediados de julio. Es una herramienta muy potente que va a sustituir a la web Ibiza Travel. Es una plataforma a la que se puede incorporar todo el sector privado e introducir sus directorios, con la tutela de un técnico del Consell que les ayudará y servirá de filtro para cualquier posible ilegalidad. Los usuarios podrán encontrar toda la oferta disponible. Por ejemplo, si alguien quiere practicar submarinismo, tendrá un listado de todas las empresas de la isla y podrá enlazar a sus páginas para contratar la actividad directamente con ellos. Lo que se encontrará un inglés cuando entre en esta plataforma será completamente diferente a lo que vea un alemán o un italiano. Funciona con inteligencia artificial. Crea un traje a medida para cada usuario en función de sus gustos y de cómo haya interactuado en sus búsquedas y puede atender en 80 idiomas. Es una plataforma muy interesante que se debe nutrir con el sector privado y somos uno de los primeros destinos que la va a incorporar.