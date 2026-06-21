Ibiza y Formentera dan la bienvenida al verano con tres días de alerta amarilla por temperaturas de hasta 37 grados

Ibiza y Formentera afrontan tres días consecutivos de alerta amarilla por altas temperaturas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso para este domingo, lunes y martes desde las 12 hasta las 20 horas. Este episodio de calor coincide con la llegada del verano este domingo 21 de junio a las 9.24 horas.

Según la previsión de la Aemet, este domingo se esperan temperaturas máximas de hasta 36 grados en las Pitiusas. El episodio de calor alcanzará su punto más intenso el lunes, cuando los termómetros podrán llegar a los 37 grados. Para el martes, la previsión mantiene valores muy elevados, con máximas de hasta 36 grados.

El aviso amarillo afecta a Ibiza y Formentera y coincide con jornadas de cielo despejado o poco nuboso, baja probabilidad de precipitación y un índice ultravioleta máximo muy alto, situado en 9 según la Aemet.

Calor durante toda la semana

La previsión apunta a que el calor continuará durante buena parte de la semana, aunque las temperaturas máximas tenderán a situarse ligeramente por debajo de los valores que motivan la alerta. Para el miércoles y el jueves se esperan máximas en torno a los 31 grados, mientras que el viernes podrían bajar hasta los 30.

Ante este episodio de altas temperaturas, es recomendable evitar la exposición prolongada al sol durante las horas centrales del día, hidratarse con frecuencia y extremar la precaución con personas mayores, menores y colectivos vulnerables.

Primera noche tórrida en Baleares

La primavera acaba con la primera noche tórrida de lo que llevamos de año en Baleares. En este caso la ha registrado la isla vecina, Mallorca, concretamente Banyalbufar ha registrado la mínima más alta, con 29 grados, seguida de Calvià, Portopí, Son Bonet y Sant Elm, en Andratx, donde los termómetros no han bajado de los 26 grados. También se han alcanzado mínimas de 25 grados en Escorca-Lluc, el puerto de Sóller y el faro de Capdepera.

En Ibiza, las mínimas de esta madrugada también han sido elevadas: 23 grados en Ibiza y en el aeropuerto de Ibiza, y 21 grados en Sant Joan y Sant Antoni. Además, las máximas de este sábado han alcanzado los 34 grados en Sant Antoni, los 33 en Sant Joan, los 32 en Ibiza y los 29 en el aeropuerto de es Codolar.