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Gracias, señor ladrón de Ibiza

Gracias, señor ladrón | VERÓNICA CARMONA

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Redacción Ibiza

El propietario de un vehículo colgó este simpático cartel en la ventanilla del conductor para que los amigos de lo ajeno pasen de largo al ver el coche. Esperemos que el autor de esta nota haya conseguido su objetivo de mantener a raya a los cacos.

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