Los bomberos de Ibiza extinguen un incendio de restos de poda en Cas Mut

Los Bomberos de Ibiza han intervenido este sábado por la mañana en un incendio de restos de poda declarado en una parcela de Cas Mut, en Ibiza.

Según han informado desde el Parque Insular de Bomberos a través de la red social X, a su llegada el fuego afectaba a una acumulación de restos vegetales en la que había presencia de llamas y brasas.

Los efectivos desplazados hasta el lugar han extinguido el incendio y han refrescado la zona afectada hasta eliminar cualquier riesgo de reignición. En la intervención han participado dos autobombas y seis efectivos de los Bomberos de Ibiza.

Este suceso se suma a los otros dos acontecidos este fin de semana en el que se incendió una casa rural en Santa Eulària y ardió el patio de luces de una vivienda en Vila. En el primer caso, dos personas resultaron heridas leves por inhalación de humo. En la segunda intervención no hubo daños personales.