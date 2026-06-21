Asociaciones de guardias civiles rebajan la euforia con los refuerzos veraniegos en Ibiza: "Vamos a acabar siendo una extensión de la academia"

Las asociaciones de guardias civiles que trabajan en Ibiza y Formentera han rebajado la euforia tras la presentación de la operación de refuerzo veraniego en las Pitiusas, donde tanto el delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez, como el máximo responsable del cuerpo en Baleares, Alejandro Hernández, celebraron el significativo aumento de agentes destinados en las islas.

Este viernes, durante el arranque oficial en Sa Coma de la 'Operación de Alto Impacto Zulú Bravo 2026', las autoridades anunciaron que, aparte de un refuerzo estival superior al del año pasado, están a punto de llegar a las Pitiusas otro centenar de agentes para apuntalar las plantillas de la Benemérita: 70 procedentes del concurso de traslados y otros 30 alumnos que van a realizar sus prácticas. El próximo verano, la mayoría de ellos ya podrán solicitar un cambio de destino.

"Es la historia de siempre, no se está trabajando lo suficiente en fidelizar a las plantillas ni parece que se tenga demasiada intención de hacer una apuesta suficiente", lamenta el portavoz de Jucil, Tomás Quesada. "Mientras tanto vamos tapando, vamos cubriendo y salimos adelante, pero no tiene pinta de que vayan a solucionar completamente los problemas de plantilla que tenemos en las Pitiusas. El mejor ejemplo es Formentera, que al final no van a cubrir por la problemática de vivienda. Y eso necesita varias medidas complementarias", añade en declaraciones a Diario de Ibiza.

Este viernes, el delegado del Gobierno dio cifras concretas al continuo vaivén de agentes de la Benemérita que entran y salen del archipiélago balear. Así, comentó que "el incremento neto de la Guardia Civil" el año pasado en Baleares ascendió a 161 miembros, mientras que la previsión para 2026 es que "ese incremento supere los 200".

Agentes de refuerzo llegados a las Pitiusas. / Marcelo Sastre

Casi 2.000 agentes rotando en cinco años

Según los datos que ofrecen desde Jucil, entre los años 2021 y 2015 han llegado 1.050 agentes a las islas y se han marchado 840, eso "sin contar los que ya se han ido a lo largo de 2026 y los que se van a ir". "Al final es una rotación continua, no estamos trabajando para fidelizar a corto plazo. La base de Baleares cada día tiene más edad y está más cerca del pase a retiro, como está sucediendo en otros grupos funcionariales, y, si no somos capaces de plantearnos medidas serias para rectificar, vamos a acabar siendo una extensión de la academia de Baeza, con personal de paso que venga aquí a terminar su formación o a su primer destino", advierte Quesada.

Sin desmerecer a sus compañeros, desde esta asociación se deja entrever que no lo es mismo contar con un equipo de agentes experimentados a completar las plantillas con compañeros sin apenas experiencia, en muchos casos todavía sin graduar y a falta de completar sus prácticas: "Sí, es verdad, vamos a tener un montón de agentes, pero, ¿a qué precio y en qué condiciones?. Ya va siendo hora de que, de una vez por todas, se concreten las medidas que son realmente equivalentes a las necesidades y el problema específico que tiene Baleares".

Se refiere, por ejemplo, al "plus de insularidad que se prometió en noviembre" y que "se ha ido reduciendo como un cubito de hielo a cantidades cada vez menores". "Ni siquiera está aplicado todavía ni se sabe cuándo lo van a aplicar. Y, evidentemente, no tiene pinta de que vayan a ser cantidades suficientes para paliar la rotación continua de agentes que tenemos en Baleares, especialmente en las Pitiusas", reitera.

Materiales empleados en los controles de tráfico. / Marcelo Sastre

Alojamientos en plena temporada

Ibiza y Formentera cuentan durante este verano con la ayuda de los agentes del Grupo de Reserva y de Seguridad y de agentes de algunas especialidades, igual que "se hace en todas las comandancias de provincias turísticas", aunque con la operación veraniega se extiende aquí más que en ningún otro lugar, hasta el 31 de octubre. "Pero, ¿qué hacemos con la problemática del servicio de atestados? ¿Cuánto tiempo se lleva pagando un dinero a personal de fuera para que venga en comisión a cubrir servicio durante todo el año sin ser capaces de atraer a nadie que venga a ocupar la vacante? ¿O como también ha pasado recientemente con el servicio fiscal en el aeropuerto?", se pregunta.

En cuanto a los alojamientos que hay que encontrar en pleno verano para todos esos nuevos agentes, el portavoz se felicita de que las instituciones públicas hayan atendido su "llamamiento" y estén "prestando su ayuda y soluciones para los compañeros que van a llegar ahora en el peor momento del año para encontrar una vivienda". A largo plazo, el Ministerio del Interior ya ha comprometido los 16,5 millones de euros previstos para la construcción de la residencia en Santa Gertrudis. El delegado gubernamental detalló que la idea es que la construcción empiece en 2027 y que pueda estar terminada dentro de tres años.

"En el mejor de los casos, nuestro cálculo es que no va a estar lista antes de cinco años. Estamos hablando de procedimientos legales imprescindibles que requieren de unos plazos mínimos de cumplimiento, publicación, aprobación… Y después de la adjudicación hay que levantar la infraestructura, con la problemática que todos sabemos que existe en Baleares con la mano de obra. Pero me alegra que sea tan optimista el delegado del Gobierno, ojalá nos sorprendan", finaliza Quesada.

Dormir en coches

Por su parte, el coordinador balear de la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), Iván Fidalgo, ratifica que "la previsión es que cerca de un centenar de guardias civiles, entre profesionales recién nombrados y alumnos, se incorporen el mes que viene", pero se muestra escéptico al respecto: "En primer lugar, veremos si finalmente se cumple esa previsión. Y en segundo lugar, desde la AEGC mostramos nuestra preocupación porque en el mes de julio, en plena temporada, se incorporen tantos efectivos al mismo tiempo".

Pese a que "los ayuntamientos, las administraciones y los mandos del cuerpo se han implicado" con la solución de ese problema, no descarta que se repitan escenas lamentables de otros años: "Nos preocupa que puedan acceder a una vivienda y nos tememos que algunos tengan que dormir en sus vehículos o en otros lugares, como ha ocurrido en el pasado. El deseo es que ningún guardia civil se vea abocado a estar una situación tan penosa".

En cuanto al centenar de refuerzos para las plantillas, celebra que se trata de "un buen número". "Ya veremos si luego la gente se marcha en cuanto pueda. Seguimos esperando al famoso tema plus de insularidad. Se firmó el acuerdo marco para subir los salarios a todos los funcionarios del país, pero seguimos esperando a que esto se traduzca en algo de una vez. Ya ha pasado medio año y no hemos tenido ninguna noticia. Esperemos que sea cierto que se va a hacer en breve porque es muy necesario", reclama.