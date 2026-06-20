Escapadas
Teranka, el punto de partida para conocer las playas de Formentera
Descanso, gastronomía y entorno conviven en armonía en Teranka
Teranka Formentera da la bienvenida a la temporada de verano consolidándose como un refugio de calma, sofisticación y lujo descalzo en plena esencia mediterránea. El hotel boutique se presenta como el punto de partida ideal para descubrir el verano más auténtico de la isla, entre playas de aguas cristalinas, gastronomía cuidada y una conexión natural con el entorno.
Desde este oasis de paz, el complejo invita a sus huéspedes a adentrarse en un itinerario por la geografía costera de Formentera, que comienza en la cercana playa de Migjorn con un recorrido por sus chiringuitos más especiales, antes de regresar al hotel a mediodía para descubrir The Garden, el restaurante de Teranka resguardado entre dunas y olivos.
La ruta continúa con la visita a Illetes o Cala Saona para, de vuelta al hotel, disfrutar de cócteles de autor y cenas bajo las estrellas en el Rooftop. Teranka se reafirma así como un santuario donde naturaleza, descanso y alta gastronomía conviven en armonía.
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