Sant Josep reivindica la diversidad en una jornada por el Orgullo LGTBI

El Ayuntamiento de Sant Josep ha conmemorado este sábado el Día Internacional del Orgullo LGTBI con una jornada de sensibilización, reivindicación y celebración de la diversidad. La concejala de Acción Social, Familia e Igualdad, Marilina Serra, ha sido la encargada de leer el manifiesto institucional ante el consistorio. Con este acto, el Ayuntamiento ha reafirmado su compromiso con la promoción de los derechos de las personas LGTBI, la creación de espacios seguros y la lucha contra cualquier forma de discriminación.

La conmemoración ha incluido también 77 segundos de silencio en recuerdo de los 77 países en los que las relaciones entre personas del mismo sexo continúan perseguidas y castigadas. Se trata de un gesto simbólico de apoyo a quienes todavía hoy no pueden vivir y amar en libertad.

“Sant Josep es un municipio de convivencia y libertad. Con este gesto también hemos querido tener un recuerdo para aquellas personas que todavía no disfrutan de esta libertad en muchos países del mundo”, ha señalado el alcalde del municipio, Vicente Roig, en un comunicado.

Por su parte, Serra ha destacado que “esta jornada es una muestra del compromiso firme de Sant Josep con la defensa de los derechos del colectivo LGTBI y con la construcción de un municipio más inclusivo, donde todas las personas puedan vivir con libertad, dignidad y sin miedo a la discriminación”.

Materiales divulgativos en el Mercat

El Mercat de Sant Josep también se ha sumado a la jornada con una parada informativa en la que se han ofrecido materiales divulgativos y recursos relacionados con la igualdad y los derechos del colectivo LGTBI.

La programación ha finalizado con dos representaciones de la obra de teatro 'Trío', celebradas a las 12 y a las 19 horas en el Auditori Can Jeroni. La propuesta cultural ha invitado a reflexionar sobre la diversidad y las relaciones humanas a través de las artes escénicas. Además, durante toda la jornada, las playas del municipio han lucido la bandera LGTBI como muestra del compromiso de Sant Josep con la diversidad, la igualdad y el respeto.