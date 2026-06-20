Sa Unió acusa al PSOE de "equiparar" a turistas y menores migrantes no acompañados

Sa Unió ha criticado la intervención del PSOE durante el debate sobre el estado de la isla y considera “especialmente grave” que, a su juicio, los socialistas hayan intentado equiparar la situación de los menores migrantes no acompañados con otras cuestiones vinculadas al turismo. La formación sostiene que esta comparación ignora la realidad de una emergencia social que, según advierte, ya ha superado cualquier capacidad de respuesta ordinaria en Formentera. Sa Unió responde así a la polémica declaración del socialista de Formentera Rafael Ramírez, quien afirmó: "La isla es capaz de acoger a 30.000 turistas cada día en verano, pero llamamos al ministro para que aloje a 13 menores una noche".

Sa Unió recuerda que el Consell Insular de Formentera tutela actualmente a 182 menores migrantes no acompañados, de los cuales 99 han llegado durante este año, una cifra que la formación considera “absolutamente desproporcionada” para una isla de las dimensiones de Formentera. “Mientras nosotros buscamos camas, espacios y recursos para atender a menores, el PSOE continúa instalado en la excusa y en la justificación de los suyos”, han señalado desde Sa Unió.

Críticas a la gestión del Estado y reclamación de recursos

La formación también considera incomprensible que los socialistas hayan optado por defender la gestión de la directora insular de la Administración General del Estado, Raquel Guasch, en lugar de exigir soluciones. Sa Unió recuerda que el Consell solicitó ayuda ante una situación límite y sostiene que, en ningún momento, se ofreció una alternativa real ni un espacio para dar respuesta a la emergencia.

“Es falso que se haya puesto a disposición del Consell el recurso ubicado en el puerto de Ibiza. La realidad es que Formentera continúa afrontando sola una situación que hace meses que ha dejado de ser asumible”, han afirmado. Desde Sa Unió añaden que el recurso ubicado en el puerto de la Savina y el del puerto de Ibiza tienen, según la formación, las mismas necesidades. Por ello, aseguran no entender por qué, si el recurso del puerto de Formentera no era adecuado, el de Ibiza sí podía considerarse válido.

La coalición lamenta que, ante una problemática tan grave, el PSOE prefiera dirigir sus críticas hacia el Govern balear mientras evita reclamar responsabilidades al Gobierno del Estado.

“¿Cuántos menores más tienen que llegar para que el PSOE reaccione? ¿Cuántos menores más debe acoger Formentera para que los socialistas dejen de justificar la inacción de los suyos y empiecen a reclamar soluciones?”, se preguntan desde Sa Unió. En este sentido, la formación recuerda que el Govern balear ha aprobado recientemente una partida de tres millones de euros para hacer frente al pago de facturas. “El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado cero euros este año. Esa es la diferencia”, han añadido.

Finalmente, Sa Unió ha reiterado que esta no es una cuestión partidista, sino humanitaria. “No estamos hablando de siglas ni de estrategia política. Estamos hablando de menores. Y mientras unos buscan excusas, el Consell de Formentera y los profesionales de Bienestar Social continúan haciendo lo imposible para que ningún menor quede desatendido”, concluye la formación.