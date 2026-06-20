La repentina subida de las temperaturas en Ibiza "dispara" las ventas de ventiladores y equipos de aire acondicionado

Ya se empieza a notar el verano, con una sensación térmica que durante gran parte del día supera los 30º en Ibiza. Por si fuera poco, los cielos despejados dejan paso a un sol abrasador que puede transformar cualquier hogar en un horno si no se toman las medidas adecuadas, como poseer sistemas de ventilación y aparatos de aire acondicionado que ayuden a sobrellevar el calor. De hecho, las ventas de estos aparatos se han "disparado" en las últimas semanas, según cuentan responsables de diferentes tiendas de electrodomésticos de Eivissa.

Y es que no es algo que haya que tomarse a la ligera: cada verano es peor que el anterior. Es más, Protección Civil ha mandado este viernes un comunicado en el que alerta de la llegada de una ola de calor que afectará a las Baleares a partir de este próximo domingo 21, y que se prevé que continúe hasta el miércoles 24. Se podrán llegar a alcanzar temperaturas que rondarán los 39º en el archipiélago.

Sin precauciones al respecto, el calor, que en un principio podría parecer sencillamente molesto puede convertirse en un gran peligro para la vida de personas, especialmente aquellas más vulnerables. Y no solo lo sufren los humanos, pues los animales de compañía como perros y gatos también corren peligro ante las temperaturas extremas. Al no tener glándulas sudoríparas les cuesta más mantener la temperatura corporal estable, que con subir dos o tres grados por encima de lo normal ya les puede poner en riesgo.

Y más allá del peligro que conlleva, en general, a nadie le gusta tener que sudar y pasar calor. "La gente aguanta más el frío que el calor", comenta Marta Tur, propietaria de la tienda de electrodomésticos Fita. Son estos momentos de inicio de verano, cuando ya se empieza a notar el calor, que las personas acuden "en masa" a comprar ventiladores y equipos de aire acondicionado a estas tiendas, que con previsión adquieren aparatos suficientes para poder hacer frente a la repentina subida de la demanda que, como coinciden en varios establecimientos, se da, sin falta, "cada año".

Ventiladores de diversas formas y tamaños en Fita / Vicent Marí

"Puede existir una creencia de que como ya todo el mundo compró equipos el año pasado, el siguiente nadie va a necesitar. Pero no es así", dice Mateo, trabajador en la tienda CB Electric. Como las temperaturas suben cada año, no basta con lo que se ha comprado el año anterior: muchas personas necesitan equipos progresivamente más potentes para poder afrontar las crecientes temperaturas, generándose así un negocio alrededor del cambio climático.

En Tubagua, sin embargo, notan un aumento menor con respecto a otros años. Aunque se ha seguido notando una subida de ventas con la llegada de la estación, las temperaturas durante los últimos meses han fluctuado de forma bastante imprevisible, dando la impresión de que el verdadero calor veraniego nunca llegaba.

Aparatos de aire acondicionado portátiles en CB Electric / Vicent Marí

No hay ningún tipo específico de aparato que haya destacado sobre los demás este año: las tiendas están vendiendo de toda clase, ya sean pequeños o grandes, y sin importar el sistema de refrigeración empleado. Si hay algo que predomina, sin embargo, son los aparatos que funcionan de manera portátil, según el encargado de la tienda Milar. Aunque sean menos eficientes, son considerablemente más baratos que las instalaciones, y son suficiente para las necesidades de particulares que tan solo quieran algo sencillo para enfrentarse al calor. Aquellos que sí compran instalaciones, no obstante, suelen hacerlo con suficiente antelación antes de la llegada del verano, pues son conscientes de lo mucho que estas tardan en llevarse a cabo.

De cara a la ola de calor que llegará este fin de semana se recomienda a la población mantenerse en lugares frescos y ventilados, hidratarse lo máximo posible y estar expuesta a la menor cantidad de sol posible, especialmente en las horas centrales del día.