'Ranking' de los 15 establecimientos de Ibiza más añorados: melancolía de sabores y momentos

Los lectores de Diario de Ibiza han hablado. Y tenían ganas de hacerlo. Fue plantear la pregunta en Facebook sobre los comercios ya cerrados que más echan de menos y llover las respuestas. La pregunta surgió tras el anuncio del cierre de Ca'n Paya, en Vila, tras 40 años de servicio. Al hacer la pregunta, los lectores viajaron varios años en el tiempo, incluso varias décadas, para recordar algunos establecimientos en los que bailaron hasta el amanecer, se enamoraron, disfrutaron de las mejores sobremesas de sus vidas o se divirtieron como nunca.

Diario de Ibiza ha hecho un 'ranking' con los quince establecimientos de la isla más añorados por los lectores después del último anuncio de un local que cierra tras 40 años, Ca'n Paya.

Los establecimientos cerrados más añorados de Ibiza

1 - Space (19,7%)

El gran ganador de la nostalgia. Muchos lectores no recuerdan solo la discoteca, sino “el Space auténtico”, “el Space de antaño” y su terraza, en la que bailaron a la luz de la luna y a pleno sol.

Imagen de Space. / A. Ruiz

2 - Librería Vara de Rey (16,3%)

La gran pérdida sentimental de Vila. Aparece una y otra vez como símbolo de una Ibiza de paseo, libros y vida de centro. Los lectores añoran tanto el establecimiento que había en la acera como el kiosco que, hace décadas, presidía el final del paseo.

Fachada de la librería Vara de Rey. / Juan A. Riera

3 - Aguamar y Aqualandia (7,7%)

La nostalgia acuática también pesa: infancia, verano, toboganes y otra manera de pasar el día en familia. Aguamar fue el primer gran parque acuático de la isla, un pequeño lujo de las familias de los años 80 y 90. Aqualandia llegó más tarde con una gran novedad: los donuts.

Vista general de la piscina principal de Aqualandia. / D. I.

4 - Bar San Juan ( 7,2%)

Uno de los clásicos gastronómicos más recordados, asociado a la Ibiza sencilla, de mesa rápida, comida reconocible y precios de otra época. Su cierre supuso todo un trauma para ibicencos y turistas.

Interior del Bar San Juan / Vicent Marí

5 - Nanking (7,2%)

Uno de los restaurantes que más huella dejó, el lugar en el que varias generaciones de ibicencos descubriern los sabores de la cocina china. Varios lectores lo recuerdan por su calidad, servicio y carácter emblemático.

Última cena en el Nanking. / V. Marí

6 - Pastelería Los Andenes (6,3%)

La memoria dulce del puerto. Uno de esos nombres que aparecen ligados a meriendas, escaparates y recuerdos familiares. Imposible pensar en un tortell y no imaginar los que despachaban cada domingo.

Pastelería Los Andenes de Ibiza. / DI

7 - Cines Serra y Cartago (5,8%)

Los dos cines aparecen a menudo juntos, como parte de una vida urbana que muchos lectores echan de menos. El primero en cerrar fue el Cartago, años después llegaría el cierre del Serra. Lejos quedaban las tardes de sábado con las escaleras llenas de gente esperando para entrar a las salas.

Fachada del Cine Cartago / M. C.

8 - Bora Bora (5,3%)

La nostalgia musical de playa. Muchos recuerdan especialmente el “Bora Bora original”, cuando música y desfase se vivían con los pies en la arena.

Gente divirtiéndose en Bora Bora, en Platja d'en Bossa. / A. Bonet

9 - Underground (4,3%)

Tan polémico como añorado, el de este club de Sant Rafel es uno de los nombres de la noche que más se repite entre quienes echan de menos una Ibiza menos domesticada.

Fieste en el Underground / RRSS

10 - Ku (4,3%)

Otro mito de la noche ibicenca que ya permanece sólo en el recuerdo de los más mayores del lugar. Ahí Montserrat Caballé y Freddie Mercury unieron sus voces.

Freddie Mercury y Montserrat Caballé en su actuación en la discoteca Ku de Ibiza. / DI

11 - Citubo (3,8%)

Un incendio arrasó el establecimiento de material de reformas y bricolaje. La idea era volver a abrir, pero a día de hoy sigue cerrado. Los ibicencos lo echan de menos.

Dos camiones de los bomberos del aeropuerto durante las labores para combatir el incendio de la nave de Citubo. / Vicent Marí

12 - Glory’s (3,8%)

Muy presente entre quienes tiran de memoria discotequera de varias décadas atrás.

Imagen promocional de Glory's. / Glorys and coco beach memories

13 - Ánfora (2,9%)

Otro clásico de la noche del ambiente gay de Ibiza que sigue muy vivo en el recuerdo de los lectores.

Fachada de la discoteca Ánfora, en Dalt Vila. / This way to paradise

14 - Can Micalitus (2,9%)

Uno de los bares/restaurantes que más se cuela en la memoria cotidiana de los lectores, especialmente ligado a esa Ibiza de barrio y de siempre.

Fachada de Can Miquelitus cuando reabrió hace unos años. / Can Miquelitus

15 - Bon Profit (2,4%)

Cierra el ranking como uno de los restaurantes recordados con más cariño por quienes añoran la Ibiza de mesas conocidas y locales con personalidad. Sitios de menú con precios asequibles.