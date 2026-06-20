Rafael Triguero sobre el nuevo proyecto de Es Llimoners-Sa Real en Ibiza: "Los vecinos no quieren un espacio sobreequipado ni una plaza dura"

El Ayuntamiento de Ibiza incorporará las aportaciones de vecinos, residentes y escolares al diseño de la futura zona verde prevista en el entorno de Es Llimoners-Sa Real. El proceso participativo, finalizado este viernes, ha recogido un total de 327 respuestas válidas y ha permitido conocer las prioridades de las personas que viven o utilizan habitualmente este espacio. Más de la mitad de los participantes residen en la zona y más del 60% afirma utilizarla a diario, por lo que las aportaciones recibidas servirán para orientar el futuro diseño del proyecto, según ha informado el Consistorio- Este proceso se inició después del rechazo vecinal a la construcción de un 'macroaparcamiento' en Sa Real.

“El mensaje de los vecinos es muy claro: quieren una zona verde de verdad, no un espacio sobreequipado ni una plaza dura. Quieren sombra, árboles, tranquilidad, accesibilidad y un lugar que mejore la calidad de vida del barrio. Esa será la orientación con la que seguiremos trabajando”, ha añadido el alcalde de Ibiza, Rafael Triguero en un comunicado.

Los resultados reflejan una preferencia clara por una zona verde con más sombra, vegetación, espacios de paseo, descanso y convivencia vecinal. Las propuestas mejor valoradas han sido la incorporación de árboles y zonas de sombra, con una puntuación media de 9,41; la instalación de bancos, con un 8,23; y la creación de un circuito de paseo o running, con un 7,21.

También han obtenido una valoración positiva, aunque más moderada, la zona de picnic, el circuito de equilibrio y movilidad, la calistenia y la tirolina. El Ayuntamiento analizará estas propuestas para que, si se incorporan al proyecto, lo hagan de manera integrada y compatible con el descanso y la vida cotidiana del barrio.

Vista aérea del barrio. / GOOGLE

Propuestas descartadas

Por el contrario, quedan descartadas las propuestas que han obtenido una calificación media inferior a 5: la pista de petanca, con un 4,66, y el parque canino, con un 4,65. En el caso del parque canino, el rechazo también aparece reflejado en las respuestas abiertas, en las que varios vecinos expresan su preocupación por posibles problemas de limpieza, olores, convivencia y proximidad a zonas residenciales o frecuentadas por niños. También se descarta la instalación de un escenario.

Los centros escolares de la zona también han participado en la consulta. En concreto, han realizado aportaciones 17 alumnos de quinto de Primaria del colegio Portal Nou y 24 alumnos del CC Sa Real. Entre sus peticiones destacan una tirolina, camas elásticas, bancos, fuentes de agua potable, zonas de sombra y árboles.

El alcalde de Ibiza ha destacado que “este proceso demuestra que cuando se escucha a los vecinos, los proyectos salen reforzados”. “Queremos que la nueva zona verde de Es Llimoners-Sa Real responda a las necesidades reales del barrio, que sea un espacio útil, amable y pensado para quienes lo viven cada día”, ha señalado.

“El Ayuntamiento no quiere imponer un modelo cerrado, sino construir el futuro del barrio de la mano de los vecinos” Rafael Triguero

Triguero ha subrayado que el Ayuntamiento “no quiere imponer un modelo cerrado, sino construir el futuro del barrio de la mano de los vecinos”. En este sentido, ha apuntado que las aportaciones recibidas indican que la prioridad debe ser “crear un espacio verde, con árboles, sombra, zonas de estancia y recorridos para pasear, evitando usos que puedan generar molestias o conflictos de convivencia”.

El alcalde explica la nueva propuesta del Ayuntamiento a unos vecinos de sa Real. / J.A.C.

Sin abusar del cemento

Las respuestas abiertas del proceso participativo también muestran una demanda mayoritaria de evitar una intervención excesivamente dura o urbanizada. Muchos participantes han pedido que no se abuse del cemento, que se respete el carácter tranquilo del entorno y que se apueste por vegetación mediterránea, arbolado, limpieza, mantenimiento, papeleras, iluminación adecuada y seguridad.

Entre los elementos que los vecinos han señalado que no incluirían figuran el parque canino, el aparcamiento, grandes superficies pavimentadas, construcciones innecesarias, pistas deportivas intensivas, gradas o escenarios que puedan favorecer ruido, botellón o usos incompatibles con el descanso vecinal.

Por el contrario, entre las sugerencias más repetidas aparecen la creación de más sombra natural, la plantación de árboles y vegetación autóctona, fuentes de agua, bancos bien distribuidos, zonas de paseo accesibles, espacios de juego o actividad moderada para niños y jóvenes, así como un compromiso con el mantenimiento y la limpieza del futuro espacio.

El Ayuntamiento continuará ahora con la definición del proyecto teniendo en cuenta las conclusiones del proceso participativo. El objetivo es que la futura zona verde de Es Llimoners-Sa Real sea un espacio de proximidad, integrado en el barrio y pensado para las familias, los residentes y las personas que utilizan diariamente este entorno.