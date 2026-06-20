“Tres años perdidos” en Sant Antoni por "el rey de la fiesta": el balance del PSOE de Ibiza sobre la legislatura de Marcos Serra

El PSOE de Sant Antoni ha criticado el “triunfalismo” mostrado por Marcos Serra en su valoración de los tres años de legislatura en el municipio y considera que este periodo puede resumirse como “tres años perdidos”. Para los socialistas portmanyins, Serra “solo ha vendido humo” mientras, aseguran, se ha dedicado a organizar fiestas, una actividad que, según el PSOE, es la única que ha aumentado en el municipio desde su llegada a la alcaldía. La formación sostiene que este incremento se ha producido tanto en las fiestas públicas como en las privadas, hasta convertir al alcalde, afirman, en “el rey de la fiesta”.

“Si un alcalde hace una rueda de prensa a un año de acabar su segunda legislatura diciendo que quiere hacer vivienda, parques infantiles, asfaltar calles, comprar locales, acabar el PGOU, hacer zonas verdes, miles de aparcamientos y reformar las instalaciones deportivas, lo que tenemos es la historia de un gran fracaso”, remarcan los socialistas.

Desde el PSOE añaden que Serra lleva siete años en el gobierno municipal y, a su juicio, “no ha acabado nada”. “Ahora lo quiere hacer todo en un año y, además, hipotecando el Ayuntamiento hasta los 13 millones de euros”, critican.

Vivienda, limpieza, ruido y deterioro urbano

El balance de estos tres años está, según los socialistas, muy lejos de ser positivo. La formación reprocha al alcalde que no haya sido capaz de promover ni una sola vivienda pública durante su mandato, pese a considerar que la vivienda es uno de los principales problemas que sufre la ciudadanía.

“El deterioro del municipio es evidente. Tenemos un municipio más sucio, más inseguro, más ruidoso, que castiga a los vecinos a no poder descansar, y con los empresarios del sector del ocio campando a sus anchas”, señalan desde el PSOE. Los socialistas también denuncian el mal estado de calles en distintas zonas del municipio, especialmente en Sant Rafel, ses Païsses y Can Bonet, así como la existencia de parques abandonados y, según afirman, una falta de liderazgo por parte del alcalde para marcar el rumbo de Sant Antoni.

El PSOE reclama además a Serra un “golpe de timón” para cambiar el modelo de turismo de excesos que, a su juicio, domina Sant Antoni. La formación lo define como un turismo “depredador del medio ambiente” e “irrespetuoso con el vecindario”.

Para los socialistas, Marcos Serra sigue demostrando su “incapacidad” para gestionar el municipio y se limita a ofrecer fiestas mientras mantiene, sostienen, una “nula gestión” de los verdaderos problemas de los vecinos. La formación concluye que los residentes de Sant Antoni “no merecen que se les ignore constantemente” ni que se deje de impulsar políticas que repercutan en su bienestar.