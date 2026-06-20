El PSOE acusa al PP de usar la crisis de la vivienda como excusa para urbanizar el suelo rústico de Ibiza

El PSOE de Ibiza ha denunciado que las propuestas impulsadas por el Partido Popular para permitir la construcción de miles de viviendas en suelo rústico suponen, a su juicio, una grave amenaza para el territorio de la isla y no ofrecen una solución real a la emergencia residencial que sufren miles de familias residentes.

Los socialistas consideran que las iniciativas que se someterán a aprobación durante los plenos de este mes en distintas instituciones de la isla representan un cambio de modelo territorial sin precedentes, promovido, según afirman, sin planificación y bajo la “falsa promesa” de resolver el problema de la vivienda.

El secretario general de la Federación Socialista de Ibiza (FSE-PSOE), Vicent Roselló, ha advertido de que “el PP pretende vender como una solución a la emergencia residencial lo que en realidad es una operación especulativa sobre el suelo rústico de Ibiza”. “No estamos ante una política de vivienda, estamos ante una política de negocio inmobiliario”, ha señalado Roselló.

Críticas a la expansión urbanística como respuesta a la crisis residencial

Roselló ha criticado que el Partido Popular recurra de nuevo a la expansión urbanística como principal respuesta a la crisis residencial. Según el dirigente socialista, “si después de años gobernando las principales instituciones de la isla la única respuesta del PP a la crisis de la vivienda es ocupar más suelo rústico, significa que han fracasado estrepitosamente”.

El PSOE sostiene que el PP no ha sido capaz de impulsar vivienda pública ni de facilitar el acceso a una vivienda digna a quienes viven y trabajan en Ibiza.

Desde la formación recuerdan que la isla soporta una fuerte presión urbanística, turística y demográfica, además de importantes limitaciones en recursos básicos como el agua, la movilidad y los servicios públicos. En este contexto, consideran especialmente irresponsable abrir la puerta a miles de nuevas construcciones en suelo protegido o rústico.

“El problema de Ibiza no es que falte suelo para construir, el problema es que las viviendas están cada vez más lejos del alcance de los trabajadores, de los jóvenes y de las familias residentes. Y esta medida no garantiza ni una sola vivienda asequible para quienes realmente la necesitan”, ha afirmado Roselló.

El PSOE defiende agotar antes el suelo urbano y urbanizable

Los socialistas denuncian además que la propuesta del PP rompe principios básicos de la ordenación territorial al promover el desarrollo de suelo rústico sin haber agotado previamente las posibilidades existentes en suelo urbano y urbanizable.

“Resulta incomprensible que quieran sacrificar suelo rústico cuando todavía existen bolsas de suelo urbano y urbanizable pendientes de desarrollar. Están poniendo en riesgo el patrimonio territorial y paisajístico de Ibiza sin ofrecer soluciones reales a los residentes”, ha señalado Roselló.

Para el PSOE, la estrategia del Partido Popular responde a una visión “cortoplacista” que beneficia intereses particulares frente a la defensa del interés general.

“Mientras el PSOE defiende la vivienda pública, el alquiler asequible, la regulación de precios en zonas tensionadas y medidas contra la especulación, el PP vuelve a apostar por las mismas recetas que nos llevaron a la situación actual: más cemento, más presión sobre el territorio y más beneficio para unos pocos”, ha criticado la formación.

Advertencia sobre el impacto en el paisaje y los recursos de la isla

El PSOE advierte de que la construcción masiva en suelo rústico puede tener consecuencias irreversibles para el paisaje, la actividad agraria y la sostenibilidad de la isla, comprometiendo uno de los principales valores ambientales y patrimoniales de Ibiza.

“Estamos ante el mayor retroceso urbanístico de las últimas décadas. Mientras en toda Europa se avanza hacia modelos de crecimiento sostenibles y respetuosos con el territorio, aquí el PP recupera las recetas del pasado y vuelve a poner el suelo al servicio de la especulación”, ha asegurado Roselló.

Los socialistas también denuncian la “incoherencia” del Partido Popular al promover medidas que, según afirman, incrementan la presión demográfica y urbanística sobre Ibiza. En este sentido, recuerdan que el PSOE ya ha mostrado su rechazo a la ampliación de la capacidad operativa del aeropuerto, al considerar que la isla se encuentra al límite de sus recursos y servicios.

En cambio, según el PSOE, el PP continúa defendiendo cada año más vuelos, más construcción y más consumo de territorio, sin asumir las consecuencias que esto tiene sobre la calidad de vida de los residentes. “Ibiza no puede asumir esta carrera de crecimiento ilimitado que promueve el Partido Popular”, han señalado los socialistas.

Finalmente, Roselló ha advertido de que los plenos de este mes marcarán un momento decisivo para el futuro de la isla.

“Estamos ante una decisión histórica. Los representantes del PP tendrán que elegir entre proteger Ibiza o abrir la puerta a una nueva etapa de especulación urbanística. La vivienda no puede convertirse en la excusa para destruir nuestro territorio. El PSOE estará enfrente de cualquier intento de hipotecar el futuro de la isla en beneficio de unos pocos”, ha concluido el secretario general de la FSE-PSOE.