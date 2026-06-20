Poesía
Vanesa Álvarez, Paul Deaves, Annalisa Marí, Iolanda Bonet, Pau Torres y Julia Roig completan el cartel de 'Poetiuses' en Ibiza
El festival crece en su segunda edición con recitales, música, performances y 'live paintings' en Ibiza, Sant Antoni y Sant Joan
Si la poesía es música, los poetas son los nuevos djs. Esa es, al menos, la propuesta del festival 'Poetiuses', que en su segundo año de vida amplía su programación y llevará recitales, conciertos, performances y live paintings a distintos puntos de Ibiza.
El certamen se celebrará del jueves 30 de julio al domingo 2 de agosto, con actividades en Ibiza, Sant Antoni y Sant Joan. La cita reunirá a poetas, músicos, djs y artistas plásticos llegados de lugares como Nueva York, Liverpool o Mallorca, además de creadores de la propia isla.
Poetiuses se presenta como un festival que busca conectar islas a través de sus poetas y situar Ibiza como epicentro de un diálogo artístico internacional. La propuesta nace con la voluntad de recuperar una Ibiza vinculada al arte, la palabra y la creación, en contraste con las propuestas más comerciales y convencionales que ocupan buena parte de la agenda cultural de la isla.
Entre los artistas participantes figuran el poeta y performer Bob Holman y la artista visual Vanesa Álvarez, llegados desde Nueva York; el músico Paul Deaves, desde Liverpool; la poeta y traductora Annalisa Marí, desde Mallorca; así como Iolanda Bonet, Pau Torres y Julia Roig, desde Ibiza.
Tres días de arte
La segunda edición del festival propone tres días de arte en acción, música, djing, encuentros artísticos y colaboraciones. La organización plantea la poesía como una herramienta de inspiración y esperanza para construir una sociedad más empática y solidaria, con influencias de la Generación Beat y de su espíritu de transformación a través de la palabra y la libertad creativa.
Culture Lovers y Sons Vigroove se unen para organizar estas jornadas internacionales, que aspiran a llevar la poesía a espacios poco habituales: desde la cabina del dj hasta los mercados, los clubes de baile, los bares, las calles o incluso la piscina de un hotel.
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