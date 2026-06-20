Paul Delrez toma Beso Beach Ibiza por una sola noche: el chef viral que convierte la cocina en emoción llega a la isla

Beso Beach Ibiza prepara una de esas cenas que no se repiten. El próximo 27 de junio de 2026, el restaurante acogerá el Paul Delrez Take Over at Beso Beach Ibiza, una experiencia gastronómica exclusiva diseñada para una única noche y con plazas limitadas. El protagonista será Paul Delrez, chef belga, creador de contenido gastronómico y una de las voces más personales de la cocina europea actual.

La propuesta llega con un claro espíritu de encuentro: fuego, producto, técnica contemporánea y una forma de entender la mesa como algo más que una sucesión de platos. En Beso Beach Ibiza, Delrez desplegará una cocina emocional, generosa y pensada para compartir, en sintonía con el carácter mediterráneo del espacio y con esa manera de vivir la gastronomía que mezcla paisaje, conversación, música y tiempo sin prisas.

Quién es Paul Delrez y por qué su cena en Ibiza genera expectación

Paul Delrez se ha consolidado como uno de los nombres más reconocibles de la nueva escena gastronómica europea. Su perfil combina la experiencia culinaria, la creación de contenido y la organización de experiencias pop-up internacionales. Con una comunidad cercana al millón de seguidores, su cocina ha logrado conectar con un público que busca algo más que técnica: busca personalidad, emoción y memoria.

Paul Delrez no cocina solo para impresionar: cocina para emocionar, reunir y convertir cada plato en un recuerdo compartido

Su propuesta se aleja del formalismo clásico para acercarse a una cocina viva, directa y profundamente humana. Delrez trabaja desde la intuición, el producto y los sabores capaces de activar recuerdos. No plantea la gastronomía como una ceremonia distante, sino como una experiencia compartida, cercana y con una fuerte carga sensorial.

Esa filosofía encaja especialmente bien con Beso Beach Ibiza, un espacio asociado a la cocina mediterránea, el ambiente relajado y las experiencias vinculadas al entorno. La llegada de Delrez al restaurante no se plantea como una colaboración convencional, sino como una toma temporal de los fogones para construir una noche irrepetible.

Beso Beach Ibiza

Cuándo será el Paul Delrez Take Over at Beso Beach Ibiza

El evento tendrá lugar únicamente la noche del 27 de junio de 2026 en Beso Beach Ibiza. Se trata de una experiencia de una sola noche, por lo que la reserva previa será imprescindible para quienes quieran asistir.

El formato responde al concepto de take over gastronómico: un chef invitado diseña una propuesta específica para un espacio concreto, adaptando su lenguaje culinario al lugar, al producto y al tipo de experiencia que se quiere crear. En este caso, Delrez llevará su universo personal a Beso Beach Ibiza con un menú concebido especialmente para la ocasión.

La fecha, además, sitúa la cena en pleno inicio del verano ibicenco, un momento en el que la isla empieza a concentrar algunas de sus experiencias más exclusivas en torno a la gastronomía, la música y el lifestyle mediterráneo.

Paul Delrez protagonizará el 27 de junio una experiencia gastronómica exclusiva en Beso Beach Ibiza / Beso Beach Ibiza

Qué incluye el menú de Paul Delrez en Beso Beach Ibiza

La cena comenzará con una copa de bienvenida cortesía de Tequila Patrón y continuará con una selección de platos pensados para compartir. El menú tiene un hilo conductor claro: fuego, producto reconocible, guiños internacionales y sabores intensos.

Entre las propuestas previstas figuran ostras Gillardeau con vinagreta de yuzu kosho, una combinación que cruza el sabor marino de la ostra con el punto cítrico, picante y aromático de este condimento japonés. También habrá langostinos tigre asados con mantequilla de sobrasada y lima, un plato que conecta el producto del mar con un ingrediente muy vinculado al imaginario balear.

El recorrido continuará con col hispi al carbón con limón quemado, una elaboración que refuerza la presencia de la brasa y del vegetal como protagonista, y con brochetas de kefta de pollo cocinadas al fuego abierto, donde la cocina al carbón vuelve a tomar protagonismo.

Para cerrar, el menú propone una piña caramelizada a la brasa con crema de coco y sirope de chile, un postre que combina dulzor, frescura tropical, humo y un punto picante. La idea no es solo comer, sino vivir una secuencia de sabores pensada para disfrutarse con calma.

Evento: Paul Delrez Take Over at Beso Beach Ibiza Fecha: 27 de junio de 2026 Lugar: Beso Beach Ibiza Precio del menú: 120 euros, IVA incluido. Bebidas no incluidas Reservas:ibiza@besobeach.com | +34 971 34 99 00 | besobeach.com/reservation-ibiza/

Una cena en Ibiza donde gastronomía, música y comunidad se encuentran

La colaboración con Paul Delrez se enmarca en la apuesta de Beso Beach por crear encuentros únicos donde la cocina no funciona de manera aislada. En este tipo de experiencias, el entorno forma parte del relato. La playa, la música, el ambiente y la comunidad construyen una vivencia que va más allá del menú.

Esa es precisamente una de las claves del atractivo de esta noche: no se presenta como una cena más de temporada, sino como un acontecimiento limitado, diseñado para quienes buscan una experiencia gastronómica con identidad propia en Ibiza.

Beso Beach Ibiza refuerza así su posicionamiento como espacio capaz de atraer propuestas culinarias singulares y convertirlas en momentos de temporada. La presencia de Delrez añade una capa internacional y contemporánea a esa visión, con una cocina que combina espontaneidad, técnica y una puesta en escena muy conectada con el público actual.

Beso Beach Ibiza está en ses Salines, la playa de moda más conocida y concurrida de Ibiza. | FOTOS: BESO BEACH / redacción. eivissa

Por qué esta experiencia puede convertirse en una de las cenas más comentadas del verano en Ibiza

La llegada de Paul Delrez a Beso Beach Ibiza reúne varios ingredientes con capacidad para despertar interés: un chef con una comunidad internacional muy amplia, una propuesta gastronómica pensada para una sola noche, un menú con personalidad y un escenario especialmente asociado al verano en la isla.

En un momento en el que la gastronomía se vive también como contenido, como viaje y como experiencia compartida, este take over encaja con una tendencia cada vez más clara: los comensales ya no buscan solo comer bien, sino formar parte de algo que tenga relato, estética y memoria.

La cena del 27 de junio tiene precisamente esa vocación. Será una noche efímera, limitada y construida alrededor de una cocina emocional. Una cita para quienes entienden Ibiza no solo como destino, sino como un lugar donde la mesa puede convertirse en una forma de celebrar el verano.