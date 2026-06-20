Neus Torres Roig sobre fiestas en vuelos a Ibiza: "Son un peligro para la seguridad"

"Test de alcohol deberían pedir", comenta Marilena Buscemi, una de las lectoras de Diario de Ibiza, ante la pregunta lanzada en Facebook: "¿Crees que habría que tomar medidas para evitar que los vuelos a Ibiza se conviertan en discotecas?". Después de que se hayan viralizado diferentes vídeos en Tiktok de personas viajando a Ibiza, montando fiestas durante el vuelo, varios usuarios han coincidido en que el problema no se limita a una molestia para el resto de pasajeros, sino que también puede convertirse en una cuestión de seguridad.

Entre los comentarios, la mayoría se muestra partidaria de aplicar algún tipo de medida para frenar los comportamientos incívicos en los vuelos con destino a la isla. Antonia Cordón Guisado lo resume de forma directa: "Pues sí, claro que se deberían tomar medidas". También Marilina Serra Cardona se muestra tajante al afirmar que "sin duda alguna" habría que actuar, porque "no puede ser que ya lleguen borrachos".

La seguridad como principal preocupación

Uno de los argumentos más comentados por los lectores es el riesgo que este tipo de conductas puede suponer durante el vuelo. Neus Torres Roig considera que, además de ser "una molestia para el resto de los pasajeros", se trata de "un peligro para la seguridad". La lectora advierte de que el día que ocurra algún incidente por la indisciplina de algunos viajeros "todo será arrepentimiento".

Por otro lado, Juan Zaragoza también pone el foco en este punto y asegura que "esos vuelos son un auténtico peligro para la tripulación y el resto de pasajeros". En este sentido, Trinity Lanzas afirma que, "por seguridad", no le gustaría viajar con ese tipo de pasaje.

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Otro de los temas que aparece es la posibilidad de impedir el embarque a quienes ya muestran signos evidentes de embriaguez antes de subir al avión. Carol sostiene que "no les deberían dejar subir ya en la puerta de embarque", porque, según apunta, "es obvio cuando van pedo" y agrega que "se les ve a la legua, ya que en la cola ya andan dando pistas de cómo suben". José Antonio Guasch Ribas también defiende medidas para quienes no respeten las normas durante el vuelo. "El que no se comporta en el avión, que no salga del aeropuerto, de vuelta a casa", señala. Por su parte, Luis Cardona, resume su indignación con una frase breve: "No se entiende cómo lo permiten".

Alcohol, ocio y respeto

La propuesta de Marilena Buscemi de realizar un test antes de salir conecta con la preocupación de otros usuarios por el estado en el que algunos turistas llegan ya al avión. Marilina Serra Cardona insiste precisamente en esa idea al señalar que "no debería permitirse que los pasajeros lleguen borrachos a la isla". En la misma línea, Fathiya Abdoul enfoca el debate desde otro punto y considera que el fondo del problema es "cuestión de educación y respeto", algo que en su opinión, "se está perdiendo".

Otro comentario es el de Aitor López Rosso, quién se muestra especialmente crítico con la relación entre las discotecas y la llegada de determinados perfiles de visitantes, y defiende que cerrando discotecas dejarían de venir "quienes provocan este tipo de situaciones". Por último, Juan Carlos Sosa cuenta una reflexión distinta y señala que "la pandemia dejó secuelas" y que "se nota", en referencia al cambio de comportamiento social que percibe en algunas personas.