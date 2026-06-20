Llama la atención: que la beatificación de los 20 sacerdotes asesinados al inicio de la Guerra Civil se vaya a hacer en Ibiza y no en Roma

Que la beatificación de los 20 sacerdotes asesinados en el inicio de la Guerra Civil en Ibiza se vaya a hacer en la isla y no en Roma, donde se han hecho estas celebraciones hasta el momento. La beatificación se hará probablemente en otoño, según anunció el obispo, Vicent Ribas, en una comparecencia ante la prensa convocada con urgencia y sin tiempo el jueves.

Llama la atención

Que el alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, asegurara el jueves que el malestar de los trabajadores de la UTE Portmany, que amenazan incluso con iniciar una huelga indefinida, ha pillado al equipo de gobierno por sorpresa. Aunque el servicio de recogida de basuras y limpieza se haga con esta unión de empresas privadas, el Ayuntamiento tiene que estar al tanto de lo que pasa.

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Que la huelga de médicos haya afectado hasta el jueves a 1.200 pacientes en Ibiza y Formentera, que han visto como se cancelaban sus consultas, citas o intervenciones quirúrgicas. El pulso que mantienen los médicos con el ministerio de Sanidad, que tampoco parece que esté dispuesto a dar su brazo a torcer, se está cobrando sus ‘víctimas’ entre los pacientes.