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Especial Polígonos | CYR Soldadura y Carburos Metálicos

Innovación y servicio para profesionales

La empresa ofrece suministro de gases, equipos y soluciones para la industria, la construcción, la náutica y la hostelería

Una completa gama de gases industriales y alimentarios.

Una completa gama de gases industriales y alimentarios.

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Redacción Ibiza

Ibiza

CYR Soldadura, distribuidor oficial de Carburos Metálicos en Ibiza, continúa consolidándose como una empresa de referencia en el suministro de gases, equipos y soluciones para los sectores de la industria, la construcción, la náutica, el mantenimiento, hostelería, ocio y discotecas.

Soluciones para responder a las necesidades de diferentes sectores empresariales en Ibiza.

Soluciones para responder a las necesidades de diferentes sectores empresariales en Ibiza.

Con una amplia experiencia en el sector, la empresa ofrece a sus clientes una completa gama de gases industriales y alimentarios, así como todo lo necesario para los trabajos de soldadura y corte. En sus instalaciones pueden encontrarse equipos, consumibles y accesorios de las primeras marcas, garantizando siempre calidad, fiabilidad y asesoramiento técnico especializado.

Máquinas de soldadura láser refrigeradas por aire. | Fotos: CYR Soldadura y Carburos Metálicos

Máquinas de soldadura láser refrigeradas por aire. | Fotos: CYR Soldadura y Carburos Metálicos

Entre las principales novedades de este año destaca la incorporación de los nuevos equipos de soldadura láser, una tecnología cada vez más demandada por empresas y profesionales debido a su precisión y rapidez.

Además, CYR Soldadura ha puesto en marcha la organización de homologaciones de soldadura, facilitando a soldadores y empresas la obtención de certificaciones profesionales que acreditan sus competencias y cumplen con los requisitos exigidos en numerosos proyectos y contratos.

Suministro de gases alimentarios en Ibiza

Otro de los pilares fundamentales de la actividad de la empresa es el suministro de gases alimentarios. Actualmente, CYR Soldadura abastece a gran parte de las cadenas hoteleras, restaurantes y establecimientos de restauración de Ibiza, ofreciendo soluciones que contribuyen a garantizar la calidad, conservación y seguridad de alimentos y bebidas.

La combinación de productos de primer nivel, innovación tecnológica y atención personalizada ha convertido a CYR Soldadura en un aliado estratégico para cientos de profesionales y empresas de la isla. Gracias al respaldo de Carburos Metálicos y a su apuesta constante por la mejora continua, la compañía sigue creciendo y ofreciendo soluciones adaptadas a las necesidades de un mercado cada vez más exigente y especializado.

Más información:

Dirección: Ctra del aeropuerto, Km 5,6 - Sant Jordi

Teléfono: 971396475.

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