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Incendio en el patio de luces de una vivienda de Ibiza

La Policía Local controló inicialmente el fuego con extintores

Un bombero en el lugar en el que se inició el fuego.

Un bombero en el lugar en el que se inició el fuego. / Bomberos de Ibiza

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Verónica Carmona

Verónica Carmona

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Los Bomberos de Ibiza han intervenido este mediodía en un incendio declarado en una vivienda situada en la calle Arquebisbe Cardona Riera, en Ibiza. Según han informado los propios bomberos a través de sus redes sociales, el fuego se originó en el patio de luces del inmueble.

Las llamas afectaron a varios aparatos, muebles y una pequeña cubierta de fibra. A la llegada de los efectivos de Bomberos, la Policía Local ya había conseguido controlar el incendio con extintores. En la intervención participaron una autobomba, una autoescala y siete efectivos de los Bomberos de Ibiza.

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Posteriormente, los bomberos inspeccionaron la zona afectada, comprobaron con una cámara térmica la posible existencia de puntos calientes y verificaron la afectación por humo en las viviendas superiores. Afortunadamente, no se han registrado personas heridas.

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