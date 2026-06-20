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Incendio de madrugada en una casa rural de Ibiza

Dos vehículos y seis bomberos se desplazaron al lugar, aunque los propietarios ya habían prácticamente controlado el fuego

Bomberos de Ibiza trabajando en un operativo

Bomberos de Ibiza trabajando en un operativo / Conselleria de Agricultura

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Redacción Ibiza

Un incendio declarado en la madrugada de este sábado en una casa rural del municipio de Santa Eulària moviliza a dos vehículos y seis efectivos de Bomberos.

Según informaron los bomberos, el aviso se produjo en torno a las 3.55 horas y el fuego quedó completamente extinguido aproximadamente una hora más tarde. El incendio ha afectado a un anexo de la vivienda, un antiguo gallinero que actualmente era utilizado como almacén.

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Cuando los efectivos llegaron al lugar, las llamas ya estaban prácticamente apagadas, después de que los propios propietarios lograran controlar el fuego. Los bomberos intervinieron para rematar la extinción y asegurar la zona. Por el momento, se desconocen las causas que originaron el incendio y no hay personas heridas.

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