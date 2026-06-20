incendio
Incendio de madrugada en una casa rural de Ibiza
Dos vehículos y seis bomberos se desplazaron al lugar, aunque los propietarios ya habían prácticamente controlado el fuego
Un incendio declarado en la madrugada de este sábado en una casa rural del municipio de Santa Eulària moviliza a dos vehículos y seis efectivos de Bomberos.
Según informaron los bomberos, el aviso se produjo en torno a las 3.55 horas y el fuego quedó completamente extinguido aproximadamente una hora más tarde. El incendio ha afectado a un anexo de la vivienda, un antiguo gallinero que actualmente era utilizado como almacén.
Cuando los efectivos llegaron al lugar, las llamas ya estaban prácticamente apagadas, después de que los propios propietarios lograran controlar el fuego. Los bomberos intervinieron para rematar la extinción y asegurar la zona. Por el momento, se desconocen las causas que originaron el incendio y no hay personas heridas.
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